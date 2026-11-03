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ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 28χρονο που πυροβόλησε πέντε φορές

Οδηγείται αύριο στον εισαγγελέα

Κορυδαλλός: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 28χρονο που πυροβόλησε πέντε φορές
DEBATER NEWSROOM

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, 3 Νοεμβρίου στη διασταύρωση Γρηγορίου Λαμπράκη και Ατταλείας, στον Κορυδαλλό, όταν ένας 28χρονος φέρεται να πυροβόλησε προς μια σταθμευμένη μοτοσικλέτα και στη συνέχεια στον αέρα, και να τράπηκε σε φυγή.

Ο άνδρας συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα στην συμβολή των οδών Μακεδονίας και Κορίνθου και οδηγήθηκε στην ασφάλεια.

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Στην οδό Ανδριανουπολεως βρέθηκε μια καραμπίνα και τέσσερις κάλυκες.

Σε βίντεο που έφερε στο φως το ΕΡΤnews καταγράφεται το περιστατικό στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Ατταλείας, γύρω στις 03:20. Σύμφωνα με το υλικό, ο άνδρας, ντυμένος στα μαύρα και με κουκούλα, στάθηκε μπροστά από μια σταθμευμένη μοτοσικλέτα και με επαναληπτική καραμπίνα πυροβόλησε συνολικά πέντε φορές.

Έπειτα τράπηκε σε φυγή προς την οδό Αδριανουπόλεως μέσω της Ατταλείας. Στο ίδιο σημείο φαίνεται να άφησε την καραμπίνα σε ένα μίνι πάρκο της οδού Αδριανουπόλεως.

Ακολούθησαν αναζητήσεις από αστυνομικούς, οι οποίοι εντόπισαν έναν 28χρονο με όμοια χαρακτηριστικά στη συμβολή των οδών Μακεδονίας και Κορίνθου. Ο άνδρας προσήχθη και συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο 28χρονος φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της καραμπίνας αλλά και άλλου οπλισμού, τον οποίο κατέχει νόμιμα. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα.

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