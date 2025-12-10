Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: 23χρονος “καρφώθηκε” με τη μηχανή του στις μπάρες

Μια ακόμα τραγωδία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης 9/12, με έναν 23χρονο αναβάτη μηχανής να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 22:45 στο 16ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, όταν η μοτοσικλέτα του 23χρονου που κινείτο στο ρεύμα προς Χαλκιδική, εξετράπη της πορείας της στο ύψος της Θέρμης και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.

Από την πρόσκρουση ο 23χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Προανάκριση για το θανατηφόρο τροχαίο διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.