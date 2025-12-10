Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: 23χρονος “καρφώθηκε” με τη μηχανή του στις μπάρες
Στο 16ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών
Μια ακόμα τραγωδία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης 9/12, με έναν 23χρονο αναβάτη μηχανής να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 22:45 στο 16ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, όταν η μοτοσικλέτα του 23χρονου που κινείτο στο ρεύμα προς Χαλκιδική, εξετράπη της πορείας της στο ύψος της Θέρμης και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.
Από την πρόσκρουση ο 23χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
Προανάκριση για το θανατηφόρο τροχαίο διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις