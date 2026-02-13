Θανατηφόρο ατύχημα με πατίνι στο Παγκράτι – Νεκρός 48χρονος

Ένα τραγικό συμβάν σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή (13/02) στο Παγκράτι, όταν έχασε τη ζωή του ένας 48χρονος άνδρας μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας στην οδό Ελλανίκου στο Παγκράτι φέρεται να έχασε την ισορροπία του, με αποτέλεσμα να πέσει στον δρόμο και να τραυματιστεί στο κεφάλι σοβαρά.

Μπροστά σε περιστατικούς εκτυλίχθηκε το περιστατικό, οι οποίοι κάλεσαν αμέσως τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι προσπάθησαν με ΚΑΡΠΑ να τον επαναφέρουν, δίνοντας μάχη για αρκετή ώρα.

Ο 48χρονος μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών εκείνος δεν τα κατάφερε και κατέληξε.