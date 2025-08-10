Τεράστιος αριθμός συγκεντρώσεων για την Παλαιστίνη σε όλη την χώρα – Δείτε φωτογραφίες

Σε ένα μαζικό κίνημα στήριξης της Παλαιστίνης εξελίχθηκαν οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για το τέλος του πολέμου στην Λωρίδα της Γάζας σε πολλά σημεία της χώρας.

Ειδικότερα, πάνω από 70 συγκεντρώσεις σημειώθηκαν την Κυριακή (10/8) από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη μέχρι την Λέσβο. Η κεντρική κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη συμμετοχή, στο Σύνταγμα, με βασικό σύνθημα «σταματήστε τη γενοκτονία», ενώ ακολούθησε μαζική κινητοποίηση της Θεσσαλονίκης.

Από τα ακριτικά νησιά όπως η Γαύδος και η Σαμοθράκη, μέχρι δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως η Σαντορίνη, η Πάρος και η Κέρκυρα, και από μεγάλες πόλεις όπως η Πάτρα και το Ηράκλειο μέχρι ορεινά χωριά όπως οι Μελισσουργοί της Άρτας, οι πολίτες έστειλαν το δικό τους μήνυμα.

Το αρχικό κάλεσμα έγινε από τη διεθνή οργάνωση BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), ωστόσο ανακοινώσεις συμμετοχής εξέδωσαν πολλές συλλογικότητες της Αριστεράς.

Οι εικόνες από το Σύνταγμα: (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Πορεία και στην Θεσσαλονίκη

Συγκέντρωση και πορεία για την Παλαιστίνη πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο πανελλαδικών δράσεων αλληλεγγύης που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα σε περισσότερες από 100 περιοχές σε όλη τη χώρα.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην οδό Τσιμισκή με πλατεία Αριστοτέλους και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πόλης με κεντρικό σύνθημα όπου αναγράφονταν “Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία των Παλαιστινίων. Καμία συμμετοχή της χώρας μας στο σφαγείο”.

Η πορεία κατέληξε και διαλύθηκε στον Λευκό Πύργο.

