Τεράστια επιχείρηση του “ελληνικού FBI” σε βενζινάδικα σε όλη την Ελλάδα για το λαθρεμπόριο καυσίμων – 20 συλλήψεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε βενζινάδικα σε όλη τη χώρα για το λαθρεμπόριο καυσίμων πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Τρίτης 2/9 αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο σε πρατήρια υγρών καυσίμων σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, έχουν γίνει ήδη τουλάχιστον 20 συλλήψεις.

Η έρευνα αφορούσε το λαθρεμπόριο καυσίμων, την απάτη σε βάρος πελατών πρατηρίων με ελλειμματικές παραδόσεις, τη φοροδιαφυγή με χρήση εικονικών παραστατικών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Οι παραπάνω κατηγορίες αναμένεται να βαρύνουν τους συλληφθέντες, ενώ σημειώνεται πως κατά την αστυνομική έρευνα κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά και εντοπίστηκαν λογισμικά παρέμβασης στα συστήματα εισροών-εκροών και ποσότητες υγρών καυσίμων από λαθρεμπόριο.