Τέμπη: Τέλος στις θεωρίες για την πυρόσφαιρα- Το πόρισμα της Πυροσβεστικής αποκαλύπτει τα αίτια

Ολοκληρώθηκε η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για τη φωτιά που ξέσπασε μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου 2023. Το πόρισμα βρίσκεται πλέον στα χέρια του εφέτη ανακριτή και διαψεύδει κατηγορηματικά τις θεωρίες που υποστήριζαν οι τεχνικοί σύμβουλοι οικογενειών θυμάτων, καθώς και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΔΑΕΕ, η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας παρουσιάζει στρεβλώσεις ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, όμως δεν φέρει ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις που να υποδεικνύουν έκθεση σε φωτιά. Το ίδιο ισχύει και για το εσωτερικό της καμπίνας, το οποίο δεν παρουσιάζει σημάδια καύσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πόρισμα αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα σενάρια που είχαν υποστηριχθεί από ορισμένους, τα οποία υποστήριζαν ότι το παράνομο εκρηκτικό φορτίο είχε τοποθετηθεί στην περιοχή πίσω από τα καθίσματα της ηλεκτράμαξας.

Με την παράδοση του πορίσματος της ΔΑΕΕ, απομένουν μόνο οι τελευταίες αναλύσεις από το Γενικό Χημείο του Κράτους για την ολοκλήρωση της ανάκρισης. Επιπλέον, η εκκρεμότητα σχετικά με τους πρώην Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, καθώς και την ποινική δίωξη του πρώην Υπουργού Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, θα εξεταστεί σε σχέση με την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αναμένεται να συγκροτηθεί τις επόμενες ημέρες.

Να σημειωθεί ότι τον Φεβρουάριο, μετά τη δημοσίευση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, το ενδεχόμενο μεταφοράς εύφλεκτου φορτίου στη δεύτερη καμπίνα της εμπορικής αμαξοστοιχίας θεωρούνταν πιθανό. Ωστόσο, η ΔΑΕΕ, μετά από επιπλέον πραγματογνωμοσύνες που πραγματοποιήθηκαν το Μάρτιο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αλλοιώσεις στην καμπίνα οφείλονται αποκλειστικά στη σύγκρουση και όχι σε έκρηξη.