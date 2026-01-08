Τέμπη: Οι εκτροπές κυκλοφορίας μετά τον αποκλεισμό των σηράγγων από αγρότες

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας γνωστοποίησε ότι, λόγω νέων αγροτικών κινητοποιήσεων που πραγματοποιούνται στον Αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος των Σηράγγων Τεμπών (Τ1 & Τ2), καθώς και στην Παλαιά Εθνική Οδό Ευαγγελισμού–Λεπτοκαρυάς, στον κόμβο Πυργετού, εφαρμόζονται επιπλέον οι παρακάτω προσωρινές ρυθμίσεις στην κυκλοφορία:

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, για σήμερα Πέμπτη (08-01-2026) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, όλων των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, των φορτηγών και των λεωφορείων, στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) μέχρι το νοτιότερο άκρο του Ανισόπεδου Κόμβου Πλαταμώνα (Χ/Θ 400+265) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας καθώς και στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού –Λεπτοκαρυάς, από ώρες:

11:15΄ στον Α/Κ Πλατυκάμπου έως Σήραγγα Τ1 & 12:00΄ στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού –Λεπτοκαρυάς στο ύψος της Δ/σης Πυργετού.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη:

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, δεν θα εισέρχονται στον Α/Κ Πλατυκάμπου, αλλά θα κατευθύνονται στον Κυκλικό Κόμβο Αγίου Γεωργίου επί της Λεωφόρου Καραμανλή, όπου μετά το πέρας αυτής, θα συνεχίζουν στην Π.Ε.Ο. Αθηνών –Θεσσαλονίκης και στο ύψος του Α/Κ Γυρτώνης θα κατευθύνονται στην Επαρχιακή Οδό Γυρτώνης –Τυρνάβου και μέσω της Εθνικής Οδού Λάρισας –Κοζάνης, της Εθνικής Οδού Ελασσόνας-Δεσκάτης και της Ε.Ο Τρικάλων-Γρεβενών, στο ύψος των Γρεβενών θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό.

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, μικτού βάρους κάτω των 3,5 τόνων, δεν θα εισέρχονται στον Α/Κ Πλατυκάμπου, αλλά θα κατευθύνονται στον Κυκλικό Κόμβο Αγίου Γεωργίου επί της Λεωφόρου Καραμανλή, όπου μετά το πέρας αυτής, θα συνεχίζουν στην Π.Ε.Ο. Αθηνών –Θεσσαλονίκης και στο ύψος του Α/Κ Γυρτώνης θα κατευθύνονται στο Δυτικό Παράδρομο του Π.Α.Θ.Ε. και στη συνέχεια στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού –Λεπτοκαρυάς, όπου στο ύψος του Σ.Σ. Ραψάνης θα κατευθύνονται στην Επ. Οδό Ράψανης-Πυργετού όπου θα εισέρχονται εκ νέου στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού-Λεπτοκαρυάς και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. στον Α/Κ Πλαταμώνα.

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα:

Όλα τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα, μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, θα εκτρέπονται στο Κλειδί Ημαθίας και μέσω της Εγνατίας Οδού στο ύψος των Γρεβενών θα εισέρχονται στην Εθνική Οδό Γρεβενών –Τρικάλων και εν συνέχεια θα κατευθύνονται προς Ε.Ο. Ελασσόνας –Δεσκάτης και μέσω της Ε.Ο. Λάρισας –Κοζάνης θα εισέρχονται στην Επαρχιακή Οδό Τυρνάβου-Γυρτώνης και στο ύψος του Α/Κ Γυρτώνης θα κατευθύνονται στην Π.Ε.Ο. Αθηνών–Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια στην Λεωφόρο Καραμανλή όπου στο ύψος Κυκλικού Κόμβου του Αγίου Γεωργίου θα εισέρχονται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου.

Όλα τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα, μεικτού βάρους κάτω των 3,5 τόνων, θα εκτρέπονται στον Α/Κ Πλαταμώνα στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού-Λεπτοκαρυάς από όπου θα κατευθύνονται προς Πυργετό και μέσω της Επ. Οδού Πυργετού -Ραψάνης θα εισέρχονται εκ νέου στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού –Λεπτοκαρυάς στο ύψος του Σ.Σ. Ραψάνης και στη συνέχεια μέσω του Δυτικού Παράδρομου του ΠΑ.Θ.Ε. στο ύψος της Αερογέφυρας Γυρτώνης θα κινούνται στην Π.Ε.Ο. Αθηνών–Θεσσαλονίκης, στην Λεωφόρο Καραμανλή όπου στο ύψος Κυκλικού Κόμβου του Αγίου Γεωργίου θα εισέρχονται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου.

Οι λοιπές αναφερόμενες στην από 05-01-2026 ανακοίνωσή μας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τους Α/Κ Κιλελέρ, Α/Κ Βελεστίνου έως Α/Κ Πλατυκάμπου, εξακολουθούν να ισχύουν.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών στην Χαλκιδική

Συγκεκριμένα, από ώρα 12.00 σήμερα (8 Ιανουαρίου 2026) και μέχρι νεωτέρας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από το 46,5 έως το 56 χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών και στις δύο κατευθύνσεις (προς Θεσσαλονίκη και προς Ν. Μουδανιά).

Τα οχήματα με κατεύθυνση προς Ν. Μουδανιά, εισέρχονται μέσω του κόμβου Σωζοπόλεως στην παραλιακή οδό Ν. Πλαγίων – Ν. Φλογητών – Ν. Μουδανιών και μέσω του κόμβου Ν. Μουδανιών εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών.

Τα οχήματα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, εισέρχονται στην παλαιά εθνική οδό Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης και διαμέσου Ν. Τρίγλιας, Ελαιοχωρείων, Ν. Συλλάτων, εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών από τον κόμβο Γεωπονικών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ΠΑΘΕ και Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Εδέσσης

Σύμφωνα με την Τροχαία από τις 12 η κυκλοφορία σε ΠΑΘΕ και επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Εδέσσης διεξάγεται ως εξής:

Α. Από Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα:

Για τα οχήματα Μ.Β. έως 5 τόνους:

Π.Α.Θ.Ε. – έξοδος προς Χαλάστρα – Μακεδονομάχων (Χαλάστρα) – Κουλακιώτη (Χαλάστρα) – Βενιζέλου (Χαλάστρα) – Λεωφ. Θεσσαλονίκης – Κύμινα – Ν.Μάλγαρα – έξοδος προς Π.Α.Θ.Ε. – Π.Α.Θ.Ε.

Για τα οχήματα Μ.Β. άνω των 5 τόνων και έως 20 τόνους:

Π.Α.Θ.Ε. – έξοδος προς Ευζώνους – έξοδος από κόμβο Αγ.Αθανασίου προς Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Γέφυρα – Πρόχωμα – Κουφάλια – Χαλκηδόνα – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης προς Αλεξάνδρεια.

Για τα οχήματα Μ.Β. άνω των 20 τόνων:

Π.Α.Θ.Ε. – έξοδος προς Ευζώνους – έξοδος από κόμβο Αγ.Αθανασίου προς Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Γέφυρα – Πρόχωμα – Κουφάλια – Χαλκηδόνα – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης προς Γιαννιτσά.

Β. Από Αθήνα με προορισμό την Θεσσαλονίκη:

Για τα οχήματα Μ.Β. έως 20 τόνους:

Π.Α.Θ.Ε. – έξοδος προς Βέροια – Εγνατία Οδός – κόμβος Νησελίου – Νησέλι – Αλεξάνδρεια – Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Βέροιας – Χαλκηδόνα και στη συνέχεια είτε οδός Πολυτεχνείου (Χαλκηδόνα) – Επ.Ο. Χαλκηδόνας-Βραχιάς – Παρθένι – Άδενδρο – Βραχιά – Κύμινα – Λεωφ. Θεσσαλονίκης – Χαλάστρα – Επ.Ο. Χαλάστρας-Σίνδου – Σίνδος – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης, είτε Κουφάλια – Πρόχωμα – Γέφυρα – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης.

Για τα οχήματα Μ.Β. άνω των 20 τόνων:

Π.Α.Θ.Ε. – έξοδος προς Βέροια – Εγνατία Οδός – κόμβος Νησελίου – Νησέλι – Αλεξάνδρεια – Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Βέροιας – επαρχιακή οδός Αλεξάνδρειας – Γιαννιτσών – Γιαννιτσά – Χαλκηδόνα και στη συνέχεια είτε οδός Πολυτεχνείου (Χαλκηδόνα) – Επ.Ο. Χαλκηδόνας-Βραχιάς – Παρθένι – Άδενδρο – Βραχιά – Κύμινα – Λεωφ. Θεσσαλονίκης – Χαλάστρα – Επ.Ο. Χαλάστρας-Σίνδου – Σίνδος – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης, είτε Κουφάλια – Πρόχωμα – Γέφυρα – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης.

Γ. Από Ευζώνους με προορισμό την Αθήνα:

Για τα οχήματα Μ.Β. έως 5 τόνους:

Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Ευζώνων – Π.Α.Θ.Ε. ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη – έξοδος προς Σίνδο – επαρχιακή οδός Σίνδου – Χαλάστρας – Μακεδονομάχων (Χαλάστρα) – Κουλακιώτη (Χαλάστρα) – Βενιζέλου (Χαλάστρα) – Λεωφ. Θεσσαλονίκης – Κύμινα – Ν.Μάλγαρα – έξοδος προς Π.Α.Θ.Ε. – Π.Α.Θ.Ε.

Για τα οχήματα Μ.Β. άνω των 5 τόνων και έως 20 τόνους:

Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Ευζώνων – έξοδος από κόμβο Αγ. Αθανασίου προς Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Γέφυρα – Πρόχωμα – Κουφάλια – Χαλκηδόνα – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης προς Αλεξάνδρεια.

Για τα οχήματα Μ.Β. άνω των 20 τόνων:

Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Ευζώνων – έξοδος από κόμβο Αγ.Αθανασίου προς Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Γέφυρα – Πρόχωμα – Κουφάλια – Χαλκηδόνα – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης προς Γιαννιτσά.

Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης λαμβάνει αυξημένα μέτρα, με το σύνολο της δυνάμεώς της και στις καίριες διασταυρώσεις υπάρχουν ρυθμιστές τροχονόμοι.