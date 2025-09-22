Τέμπη: 80 συγγενείς θυμάτων ζητούν συμπληρωματική ανάκριση από τον Άρειο Πάγο

Συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, μαζί με τους δικηγόρους τους, κατέθεσαν αίτημα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου τη Δευτέρα (22/09/2025), ζητώντας τη διενέργεια συμπληρωματικής ανάκρισης στην υπόθεση που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Το υπόμνημα, 47 σελίδων και υπογεγραμμένο από 80 συγγενείς, κατατέθηκε μετά την ολοκλήρωση της αρχικής ανάκρισης από τον εφέτη Λάρισας, την οποία οι οικογένειες χαρακτηρίζουν βεβιασμένη και ελλιπή. Σύμφωνα με τους συγγενείς, ο εφέτης ανακριτής έσπευσε να κλείσει την υπόθεση και ο εισαγγελέας Εφετών Λάρισας υπέβαλε την πρότασή του με ταχύτητα, χωρίς να αξιολογηθούν κρίσιμα στοιχεία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο πόρισμα του Γενικού Χημείου του Κράτους για την ύπαρξη εύφλεκτων υλικών στη μοιραία αμαξοστοιχία, το οποίο όπως επισημαίνουν θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για περαιτέρω διερεύνηση αλλά δεν αξιοποιήθηκε.

Οι συγγενείς ζητούν την επιστροφή της δικογραφίας στον ανακριτή Λάρισας για να συνεχιστεί η έρευνα και να διερευνηθούν πλήρως οι ευθύνες, καθώς θεωρούν ότι από το υπάρχον υλικό προκύπτουν «επαρκή στοιχεία τέλεσης αξιόποινων πράξεων σε βαθμό κακουργήματος» από εκπροσώπους της Hellenic Train και άλλους εμπλεκόμενους.

Αναφέρονται επίσης εκκρεμή αιτήματα, όπως η κατάσχεση του καταγραφικού του εμπορικού σταθμού Θεσσαλονίκης, και υπογραμμίζουν ότι υπάρχει «άμεση ανάγκη διενέργειας συμπληρωματικής κύριας ανάκρισης».

Η συνήγορος Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι η αντίδραση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ήταν «μη θεσμική και εχθρική» απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων, προσθέτοντας ότι «η διεκδίκηση για δικαιοσύνη δεν πρόκειται να καμφθεί».

Ο συνήγορος Γιάννης Μαρακάκης τόνισε ότι «σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει συσκοτιστεί η υπόθεση, με κρίσιμα ζητήματα να μπαίνουν κάτω από το χαλί», ενώ ο Μανώλης Βονικάκης σημείωσε πως «στόχος είναι η διαλεύκανση θεμελιωδών ζητημάτων που δεν έχουν απαντηθεί πειστικά από τις δικαστικές αρχές».