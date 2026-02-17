Ταύρος: Παρολίγον τραγωδία στη λαϊκή αγορά από πτώση δέντρου – “Πριν 4 χρόνια είχε πέσει στο ΙΧ μου” (Εικόνες)

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Δευτέρας 16/2, περίπου στις 16:00, σε λαϊκή αγορά στην οδό Ζαΐμη στον Ταύρο, όταν ένα μεγάλο κλαδί δέντρου αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε πάγκους.

Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς τη συγκεκριμένη ώρα στο σημείο βρίσκονταν δεκάδες πολίτες και μικροπωλητές.

Σύμφωνα με μαρτυρία στο DEBATER, το συγκεκριμένο δέντρο είχε παρουσιάσει… «επικίνδυνη» συμπεριφορά και στο παρελθόν.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά πολίτης: «Πριν τέσσερα χρόνια από το ίδιο δέντρο είχε πέσει κορμός πάνω στην καρότσα του αυτοκινήτου μου. Μου το κατέστρεψε και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τράβηξα. Πρέπει να το κόψουν αυτό το δέντρο. Είναι σάπιο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ψευδοπεύκο, είδος που έχει φυτευτεί ευρέως σε αστικούς δρόμους στο παρελθόν, ωστόσο παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα αντοχής όταν γερνά ή προσβάλλεται από μύκητες.

Παρότι εξωτερικά μπορεί να δείχνει υγιές, συχνά αναπτύσσει εσωτερική σήψη στον κορμό, γεγονός που μειώνει δραματικά τη μηχανική του αντοχή και αυξάνει τον κίνδυνο αιφνίδιας θραύσης κλαδιών ή ακόμη και του κορμού.

Το γεγονός ότι το περιστατικό συνέβη σε χώρο λαϊκής αγοράς, όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός πολιτών, καθιστά το συμβάν ιδιαίτερα ανησυχητικό.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοια δέντρα πρέπει να ελέγχονται τακτικά από γεωπόνους και, όταν διαπιστώνεται σήψη ή επικινδυνότητα, να απομακρύνονται άμεσα και να αντικαθίστανται με πιο κατάλληλα είδη για το αστικό περιβάλλον.

Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν πλέον άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών του δήμου, ώστε να ελεγχθούν όλα τα δέντρα στη συγκεκριμένη οδό και να αποφευχθεί στο μέλλον ένα περιστατικό με τραγικές συνέπειες.

Το συμβάν αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη συστηματικού ελέγχου της αστικής βλάστησης, ιδιαίτερα σε σημεία με αυξημένη κυκλοφορία πολιτών, όπως οι λαϊκές αγορές, τα σχολεία και οι στάσεις μέσων μεταφοράς.