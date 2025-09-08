Ταξιτζής αρνήθηκε να πάρει επιβάτιδα με σκύλο οδηγό – Τι ισχύει με τη νομοθεσία (βίντεο)

Ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο προκαλεί συζητήσεις γύρω από τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τις υποχρεώσεις των επαγγελματιών οδηγών. Σε αυτό, ιδιοκτήτρια σκύλου οδηγού καταγράφει την αντίδραση οδηγού ταξί, ο οποίος αρνήθηκε να τη μεταφέρει με τον σκύλο της, επικαλούμενος αλλεργία.

Η γυναίκα εξηγεί στον οδηγό ότι σύμφωνα με τον νόμο οφείλει να δεχθεί τον σκύλο οδηγό, ακόμη κι αν αυτός δηλώνει ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Μάλιστα, τον προειδοποιεί ότι θα καλέσει την αστυνομία, καθώς η άρνηση μεταφοράς συνιστά παράβαση που μπορεί να οδηγήσει σε αυτόφωρη διαδικασία. Ο οδηγός απαντά ότι το όχημα είναι δικό του και επιμένει να μην επιβιβάσει την ίδια και τον σκύλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τους σκύλους οδηγούς

Η ελληνική νομοθεσία είναι σαφής:

• Ο Ν. 3868/2010 και μεταγενέστερες ρυθμίσεις κατοχυρώνουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να κινούνται συνοδευόμενοι από σκύλους οδηγούς σε όλους τους δημόσιους χώρους, χωρίς περιορισμούς.

• Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και τα επαγγελματικά οχήματα δημοσίας χρήσης, όπως τα ταξί.

• Οποιαδήποτε άρνηση μεταφοράς πολίτη με σκύλο οδηγό συνιστά διάκριση λόγω αναπηρίας, αντίθετη με τον Ν. 4443/2016 που απαγορεύει τις διακρίσεις και προστατεύει τα δικαιώματα ισότιμης πρόσβασης.

Η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει πρόστιμα, κυρώσεις από τις αρμόδιες αρχές, ακόμη και ποινικές συνέπειες σε περιπτώσεις καταγγελίας.

Τα δικαιώματα των ατόμων με σκύλους οδηγούς

Οι σκύλοι οδηγοί φέρουν ειδικό εξοπλισμό (σαμάρι ή γιλέκο με σήμανση) και έχουν εκπαιδευτεί για να υποστηρίζουν άτομα με οπτική ή άλλη αναπηρία. Δεν θεωρούνται «κατοικίδια», αλλά βοηθητικά ζώα, και έχουν δικαίωμα πρόσβασης:

• σε καταστήματα, υπηρεσίες, δημόσιους οργανισμούς,

• σε σχολεία, νοσοκομεία, χώρους εστίασης,

• σε μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί.

Η άρνηση πρόσβασης δεν θίγει μόνο το δικαίωμα της επιβάτιδας, αλλά και την ανεξαρτησία και ασφάλεια που προσφέρει ο σκύλος οδηγός.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση των επαγγελματιών οδηγών και της κοινωνίας συνολικά. Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη: οι σκύλοι οδηγοί έχουν δικαίωμα πρόσβασης παντού. Οι επαγγελματίες που αρνούνται τη μεταφορά επιβατών με σκύλο οδηγό διαπράττουν παράβαση που μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.

Η προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία δεν είναι μόνο νομική υποχρέωση, αλλά και ζήτημα σεβασμού, ισότητας και κοινωνικής ευαισθησίας.