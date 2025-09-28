Τατόι: Κοριτσάκι 1,5 έτους και η μητέρα του έπαθαν ηλεκτροπληξία από γυμνό καλώδιο σε πάρκο

Μόλις λίγες ημέρες μετά το ατύχημα που είχε ένα κορίτσι εννέα ετών σε παιδική χαρά στην Αρτέμιδα που έπαθε ηλεκτροπληξία αγγίζοντας γυμνά καλώδια κολώνας φωτισμού, ένα νέο περιστατικό βλέπει το φως της δημοσιότητας αυτή τη φορά στο Τατόι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ένα κοριτσάκι μόλις 1,5 έτους και η μητέρα της έπαθαν ηλεκτροπληξία από γυμνό καλώδιο σε πάρκο. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (27.09), όταν η μικρή ανέμελη κοίταζε τα ζώα και ακούμπησε ξύλο από την περίφραξη του πάρκου. Ωτσόσο, κάτω από το ξύλο υπήρχε ένα σκοινί με ρεύμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξαιτίας του ότι η μητέρα της, της κρατούσε το χέρι έπαθε κι εκείνη ηλεκτροπληξία.

«Υπάρχει ένας πλαισιωμένος χώρος με ξύλα, όπου μέσα έχει άλογα. Ακριβώς κάτω από το ξύλο, έχει ένα σκοινί, σαν κορδέλα, το οποίο έχει ρεύμα. Το παιδί καθώς κοιτούσε τα άλογα ακούμπησε με το χέρι της αυτή την κορδέλα, και τη χτύπησε το ρεύμα. Το παιδί άρχισε να κλαίει, ενώ το ρεύμα διαπέρασε και τη μητέρα του, την αδελφή μου, που της κρατούσε το χέρι», ανέφερ στον ΣΚΑΪ η θεία του κοριτσιού.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, καθώς ένιωσαν έντονη αδιαθεσία με τους γιατρούς να τις υποβάλλουν στις απαραίτητες εξετάσεις.

Καταγγελίες για ελλιπή σήμανση

«Έχουν πάει σε νοσοκομείο, και το παιδί αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται. Η αδελφή μου δεν ήθελε με τίποτα να το αφήσει, αλλά επειδή ένιωθε και εκείνη περίεργα, πήγε και εκείνη στο νοσοκομείο. Μόλις τώρα έγιναν οι εξετάσεις, το καρδιογράφημα, και οι γιατροί τής βρήκαν αρρυθμίες και θέλουν να την κρατήσουν», συμπλήρωσε η θεία της μικρής.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι στο σημείο δεν υπήρχε σήμανση που να υποδηλώνει ότι το συγκεκριμένο σημείο έχει ρεύμα. Οι υπεύθυνοι της καφέτεριας, μετά το περιστατικό, κόλλησαν ιδιόχειρες σημειώσεις.

Η οικογένεια αναμένεται να κινηθεί νομικά κατά της επιχείρησης.