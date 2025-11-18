Μετρό: Άνοιξαν οι σταθμοί Δάφνη και Άγιος Δημήτριος που είχαν κλείσει λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε νωρίς το πρωί της Τρίτης 18/11 τους επιβάτες που θέλησαν να πάρουν το Μετρό από τη Δάφνη και τον Άγιο Δημήτριο, καθώς οι δύο σταθμοί έκλεισαν λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση.

Η διακοπή λειτουργίας στους δύο σταθμούς ήταν από τις 7:20 έως τις 7:40 και σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία διεξαγόταν κανονικά στα τμήματα Ανθούπολη – Αγ. Ιωάννης και Ελληνικό – Ηλιούπολη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο μετά τις 7:40 έγινε γνωστό πως η βλάβη αποκαταστάθηκε και οι δύο σταθμοί άρχισαν να λειτουργούν και πάλι κανονικά.

Η πρώτη ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

“Σας ενημερώνουμε, πως οι σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό Δάφνη και Αγ. Δημήτριος έκλεισαν προσωρινά, λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης της Γραμμής. Η κυκλοφορία διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη- Αγ. Ιωάννης και Ελληνικό- Ηλιούπολη”.

Με νεότερη ανακοίνωση, η ΣΤΑΣΥ ενημέρωσε πως “αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 2 του Μετρό Ανθούπολη- Ελληνικό”.