Ταλαιπωρία για επιβάτες της λεωφορειακής γραμμής 040 — Έμεινε ιδιωτικό λεωφορείο και δεν μπορούσαν να περάσουν της γραμμής

Μεγάλη ταλαιπωρία υπέστησαν το μεσημέρι της Παρασκευής δεκάδες επιβάτες της λεωφορειακής γραμμής 040 (Πειραιάς – Σύνταγμα), καθώς η κυκλοφορία των λεωφορείων διεκόπη για αρκετή ώρα λόγω βλάβης ιδιωτικού πούλμαν.

Σύμφωνα με καταγγελίες επιβατών, το πρόβλημα ξεκίνησε λίγο μετά το μεσημέρι, όταν ένα ιδιωτικό λεωφορείο ακινητοποιήθηκε στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και 2ας Μεραρχίας στον Πειραιά, αποκλείοντας το πέρασμα για τα οχήματα της γραμμής 040.

«Περιμέναμε πάνω από μία ώρα χωρίς να υπάρχει καμία ενημέρωση από την τηλεματική. Δεν φαινόταν τίποτα στην οθόνη — ούτε καθυστέρηση, ούτε ακύρωση δρομολογίου. Αναγκαστήκαμε να ρωτήσουμε οδηγό του 040 που περνούσε από την απέναντι πλευρά για να μάθουμε τι συμβαίνει», αναφέρει αγανακτισμένος επιβάτης στο DEBATER.

Όπως φαίνεται, η κυκλοφορία διακόπηκε από την αφετηρία μέχρι και την οδό Σκουζέ ρεύμα προς Σύνταγμα, με αποτέλεσμα όσοι περίμεναν στις στάσεις να μείνουν χωρίς ενημέρωση και να προσπαθούν να καταλάβουν μόνοι τους τι είχε συμβεί.

«Έπρεπε να “μυρίσουμε τα νύχια μας” ότι έπρεπε να περπατήσουμε μέχρι την Πλατεία Τερψιθέας για να βρούμε λεωφορείο. Κανείς δεν μας ενημέρωσε, ούτε υπήρχε κάποιο μήνυμα στις στάσεις», καταγγέλλει άλλος πολίτης.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και παράπονα για την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης από τον ΟΑΣΑ, καθώς αρκετοί επιβάτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στις στάσεις κάτω από τον ήλιο, χωρίς να γνωρίζουν το λόγο της καθυστέρησης.

Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε έπειτα από αρκετή ώρα, όταν το ακινητοποιημένο όχημα απομακρύνθηκε από το σημείο. Ωστόσο, η αναστάτωση και η ταλαιπωρία των επιβατών παρέμειναν, με πολλούς να ζητούν καλύτερη διαχείριση κρίσεων και άμεση ενημέρωση μέσω τηλεματικής σε αντίστοιχα περιστατικά.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι επιβάτες θέλουν να καταγγείλουν πράγματα για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς μπορούν να μπουν στο https://report.oasa.gr/