Τα Public επεκτείνουν και ανανεώνουν το δίκτυο καταστημάτων τους στην Κέρκυρα με νέο “Public + home”

Τα Public ενισχύουν δυναμικά την παρουσία τους στην Κέρκυρα με το νέο κατάστημα “Public + home”, στην οδό Παλαιοκαστρίτσας 89, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την αγοραστική εμπειρία στο νησί.

Το νέο “Public + home”, σε έναν σύγχρονο και εντυπωσιακό χώρο 1.500 τ.μ., μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο της πόλης, έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει ολοκληρωμένα τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων οικιακών συσκευών και άμεσες, πρακτικές λύσεις για το σπίτι και την καθημερινότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με άνετο δωρεάν parking και εύκολη πρόσβαση, το νέο κατάστημα προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών. Στον πρώτο όροφο, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν μικρές και μεγάλες οικιακές συσκευές, άμεσα διαθέσιμες, από κορυφαία brands. Ο δεύτερος όροφος είναι αφιερωμένος στον κόσμο της τεχνολογίας και της ψυχαγωγίας, με smartphones , laptops και προϊόντα gaming, καθώς και αγαπημένες επιλογές βιβλίων, παιχνιδιών, γραφικής ύλης και επιτραπέζιων για όλες τις ηλικίες.

Παράλληλα, το κατάστημα διαθέτει σημείο iRepair, προσφέροντας άμεσες και αξιόπιστες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και επισκευής συσκευών, ενισχύοντας περαιτέρω την καθημερινή εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Την ίδια στιγμή, το ιστορικό κατάστημα Public στο κέντρο της Κέρκυρας, στην οδό Ευγενίου Βουλγάρεως 82, ανακαινίστηκε, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών. Το ανανεωμένο κατάστημα νέας γενιάς φιλοξενεί πλήρη γκάμα προϊόντων ψυχαγωγίας -βιβλία, γραφική ύλη, παιχνίδια και είδη δώρων- μαζί με προϊόντα τεχνολογίας και μικρές οικιακές συσκευές που διευκολύνουν την καθημερινότητα. Επίσης, διαθέτει επιλεγμένη γκάμα τηλεοράσεων και κλιματιστικών, καλύπτοντας άμεσες ανάγκες θέασης και άνεσης στο σπίτι.

«Η επέκταση των Public και στην Κέρκυρα με το νέο “Public + home”, σε συνδυασμό με την ανανέωση του ιστορικού μας καταστήματος στο κέντρο της πόλης, αποτυπώνει τη σταθερή μας στρατηγική για συνεχή ενίσχυση του δικτύου και αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας. Ο πολιτισμός, το παιδί και η τεχνολογία αποτελούν βασικό πυλώνα της ταυτότητάς μας, καθώς στόχος μας είναι να δημιουργούμε σύγχρονους προορισμούς που συνδυάζουν αρμονικά προϊόντα και υπηρεσίες, με αμεσότητα, ευκολία και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης», δήλωσε ο Δημήτρης Γαλάνης, Διευθύνων Σύμβουλος του Public Group.

Τα εγκαίνια του νέου καταστήματος θα πραγματοποιηθούν από τις 3 έως και τις 5 Απριλίου (Κυριακή 5/4: Ανοιχτά Καταστήματα), με ειδικές προσφορές και ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων γεμάτο δράσεις και εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους.

Συγκεκριμένα, οι προσφορές θα ισχύουν και στα δύο καταστήματα Public και Public +home Κέρκυρας:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

● 20% επιστροφή ευρώ Public σε προϊόντα ψυχαγωγίας & πολιτισμού* για τα μέλη του δωρεάν προγράμματος επιβράβευσης “Public+”

● Top προσφορές τεχνολογίας έως -30%

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

● Οικιακές συσκευές & κλιματιστικά με όφελος το ΦΠΑ στο καλάθι, για αγορές από 99€ και άνω**

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε παιχνίδια με τον τροχό της τύχης, διεκδικώντας μοναδικά δώρα από όλες τις κατηγορίες. Παράλληλα, οι μικροί μας φίλοι θα μπορούν να λάβουν μέρος σε δημιουργικές δραστηριότητες ζωγραφικής και παιχνιδιού με Play-Doh, Εκδόσεις Πεδίο και Deli. Επιπλέον, την Παρασκευή 3/4, από τις 10:00 έως τις 13:00, θα πραγματοποιηθεί LIVE RADIO event με τον Star FM 88,88. Η εκπομπή “Morning Stars” με τους Λίνα Σγούρου & Μάκη Σιώπη θα μεταδίδεται ζωντανά μέσα από το νέο κατάστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ