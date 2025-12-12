Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταγμα: Συναγερμός μετά από ειδοποίηση για πυρκαγιά σε γραφεία τράπεζας

Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 20.00 της Παρασκευής (12.12), όταν η πυροσβεστική δέχθηκε κλήση για φωτιά σε γραφεία τράπεζας επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας, στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τροχαία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας στην Καραγιώργη Σερβίας, ενώ στο σημείο που είναι τα γραφεία της τράπεζας έφτασαν άμεσα τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά.

Τελικά, διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν μόνο σπινθήρες από βραχυκύκλωμα με το συμβάν να αντιμετωπίζεται άμεσα.

Περίπου στις 20:35 η Καραγιώργη Σερβίας δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία.

