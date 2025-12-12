Σύνταγμα: Συναγερμός μετά από ειδοποίηση για πυρκαγιά σε γραφεία τράπεζας

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 20.00 της Παρασκευής (12.12), όταν η πυροσβεστική δέχθηκε κλήση για φωτιά σε γραφεία τράπεζας επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας, στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τροχαία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας στην Καραγιώργη Σερβίας, ενώ στο σημείο που είναι τα γραφεία της τράπεζας έφτασαν άμεσα τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά.

Τελικά, διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν μόνο σπινθήρες από βραχυκύκλωμα με το συμβάν να αντιμετωπίζεται άμεσα.

Περίπου στις 20:35 η Καραγιώργη Σερβίας δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία.