Τροχαίο στη Λιοσίων: Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε την 16χρονη – Δήλωσαν ψεύτικη κλοπή του δικύκλου

Στην σύλληψη και του οδηγού της μηχανής που παρέσυρε κι εγκατέλειψε βαριά τραυματισμένη την 16χρονη στη Λιοσίων το απόγευμα του Σαββάτου 18 Απριλίου προχώρησαν οι Αρχές.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Τροχαίας, τρία άτομα συνελήφθησαν για σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με ψευδείς καταθέσεις και απόκρυψη της αλήθειας γύρω από το τροχαίο. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και ο οδηγός του οχήματος, με καταγωγή από το Σουδάν, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, είναι 16 χρονών και συνελήφθη από την ομάδα ΔΙΑΣ το μεσημέρι της Κυριακής 19 Απριλίου στην Πατησίων, ενώ πήγαινε να παραδοθεί, όπως υποστήριξε.

Ο άνδρας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ασέλγειας για απειλές και πιθανότατα δεν είχε στην κατοχή του δίπλωμα οδήγησης.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχε συλληφθεί η ιδιοκτήτρια της μηχανής, ένας εκ των συνοδηγών, κι άλλο ένα άτομο.

Ο συνοδηγός της μηχανής συνελήφθη, με την κατηγορία της εγκατάλειψης σε τροχαίο από κοινού με τον οδηγό, ο οποίος έχει εμπλακεί σε ατύχημα που προκύπτει κίνδυνος για ζωή και σωματική βλάβη από υπόχρεο.

Η ιδιοκτήτρια της μηχανής και ιδιοκτήτρια καφετέριας, συνελήφθη με την κατηγορία απόπειρας παρεμπόδισης δικαιοσύνης και ψευδή κατάθεση.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το απόγευμα της 18ης Απριλίου, όταν μία από τους εμπλεκόμενους πήγε σε αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε κλοπή του δίκυκλου οχήματός της. Στη συνέχεια, μαζί με ακόμη ένα άτομο που παρουσιάστηκε ως χρήστης του οχήματος, έδωσαν καταθέσεις στις οποίες –όπως διαπιστώθηκε– περιέγραψαν ψευδή στοιχεία για το τροχαίο, αποφεύγοντας να αποκαλύψουν ποιος οδηγούσε και δηλώνοντας ότι δεν τον γνωρίζουν.

Λίγες ώρες αργότερα, τρίτο άτομο εμφανίστηκε μόνος του στις αρχές και ανέφερε ότι επέβαινε στο δίκυκλο τη στιγμή του τροχαίου, ως συνεπιβάτης, με οδηγό πρόσωπο που γνώριζε από την εργασία του. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, μετά το ατύχημα εγκατέλειψαν το σημείο χωρίς να βοηθήσουν την τραυματισμένη 16χρονη και χωρίς να ενημερώσουν την αστυνομία. Έτσι, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των δύο για την ψευδή δήλωση της κλοπής.

Οι αρχές εκτιμούν ότι στόχος τους ήταν να μην αποκαλυφθεί ο υπαίτιος οδηγός. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία, υπόθαλψη εγκληματία, αλλά και για παραβίαση υποχρεώσεων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.

Το DEBATER έφερε στο φως της δημοσιότητας βίντεο μετά το σοκαριστικό τροχαίο, στο οποίο φαίνεται η κοπέλα να είναι πεσμένη στο οδόστρωμα και περαστικούς να περιμένουν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να την παραλάβει και να τη μεταφέρει στο σημείο.

Η 16χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και της έγινε αφαίρεση σπλήνας. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Το τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 18:00, κοντά στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύγκρουση της μηχανής με την κοπέλα ήταν σφοδρή με τους αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για εκκωφαντικό θόρυβο τη στιγμή του ατυχήματος.

Η 16χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη της υγείας της.

Το βίντεο από τη στιγμή του ατυχήματος δείχνει την ανήλικη να επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο, έχοντας ελέγξει δεξιά και αριστερά. Την ίδια στιγμή, μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες την παρασύρει και την πετάει περίπου 30 με 40 μέτρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, από τη σύγκρουση φαίνεται πως η μηχανή εξετράπη της πορείας της και οι δύο επιβαίνοντες έπεσαν στο οδόστρωμα, ωστόσο στη συνέχεια σηκώθηκαν και εγκατέλειψαν το σημείο.