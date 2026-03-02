Συνελήφθη 54χρονος που είχε πλήθος λαθραίων τσιγάρων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Στη σύλληψη ενός 54χρονου που κατείχε πλήθος λαθραίων καπνικών προϊόντων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Κυριακής 1/3 όταν ο 54χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών/Γ.Α.Δ.Α.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε από ανωτέρω αστυνομικούς, στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μετά από την άφιξή του με πτήση από το Κάιρο, και εντός των αποσκευών του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -1.165- πακέτα τσιγάρα, -4- συσκευασίες καπνού χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης και το χρηματικό ποσό των -3.090- ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.