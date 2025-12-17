Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Αποφασίζουν την Πέμπτη αν θα προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση

Σε τροχιά κλιμάκωσης οι αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς οι αγροτοκτηνοτρόφοι φαίνεται πως δεν είναι ευχαριστημένοι από τις τελευταίες κυβερνητικές εξαγγελίες, ενώ μελετούν τη νέα πρόσκληση για διάλογο.

Οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου αναμένεται να απαντήσουν σε πανελλαδικό επίπεδο, με τη σύσκεψη των μπλόκων που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (18/12) στις 14:00 στον Λευκώνα Σερρών, αν θα προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση ή θα εντείνουν τα μπλόκα και τις κινητοποιήσεις τους.

Από τη σύσκεψη των Σερρών αναμένεται να προκύψουν καθοριστικές αποφάσεις, για το εάν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα θα παραμείνουν, θα ενισχυθούν ή θα πάρουν κάποια άλλη μορφή.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την ΕΡΤ πολλοί από τους παραγωγούς ζητούν πιο σκληρή μορφή των κινητοποιήσεων, ενώ εκπρόσωποι ορισμένων μπλόκων θέλουν να προσέλθουν στο διάλογο με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση όσων ανακοινώθηκαν.

Εν τω μεταξύ, χθες Τρίτη κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2026 στη Βουλή, τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκαν στο αγροτικό ζήτημα, προαναγγέλοντας νέα μέτρα στήριξης.

Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, στάθηκε στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η οποία όπως είπε είναι αδιαπραγμάτευτη: «Ξέσπασαν αγροτικές κινητοποιήσεις με μια διάθεση έλλειψης διαλόγου. Γνωρίζαμε ότι αυτή η μετάπτωση εν κινήσει του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα δημιουργούσε καθυστερήσεις. Το σημαντικότερο είναι ότι το σύστημα των πληρωμών εκσυγχρονίζεται οριστικά. Αυτή η φούσκα έσκασε και η κυβέρνηση θέλησε να κόψει τον γόρδιο δεσμό. Πολλές υποθέσεις οδηγούνται στη Δικαιοσύνη. Αργήσαμε; Ναι. Ευθυνόμαστε; Μεγαλύτερος υπεύθυνος είναι αυτός που αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς που είναι αποδεδειγμένα σάπιο. Κύριε Ανδρουλάκη, όλοι ήξεραν…».

«Αυτό που δεν θα συζητηθεί» ξεκαθάρισε, «είναι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Γιατί αποτελεί την καρδιά της μεταρρύθμισης. Καταλαβαίνω ότι αυτή η απόφαση ξεβόλεψε αρκετούς. Είναι όμως καιρός να ανατραπεί αυτή η διακομματική παθογένεια των τελευταίων 40 ετών. Αν δύο κόμματα έχουμε μεγαλύτερο ευθύνης, είναι το δικό μας και το δικό σας, κύριε Ανδρουλάκη. Από τη μία καταγγέλλετε τον προβληματικό ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά αρνείστε να συμμετάσχετε στην αλλαγή του. Την Πέμπτη η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση αυτή. Εγώ δεν θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, από το βήμα της Βουλής ανακοίνωσε ενίσχυση ύψους 160 εκατομμυρίων ενισχύσεις σε κτηνοτρόφους αλλά και καλλιεργητές βαμβακιού και σιταριού.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «πρόθεση της κυβέρνησης είναι, αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. ευρώ με βάση το νέο σύστημα να δοθούν επιπλέον σε κτηνοτρόφους της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας, από τη βασική ενίσχυση και τα οικολογικά σχήματα. Ενώ, κυβερνητική πρόθεση είναι επίσης αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. να δοθούν επιπλέον στους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιτοπαραγωγούς, στηρίζοντάς τους στη δύσκολη αυτή συγκυρία. Δείχνοντας ότι το νέο σύστημα λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών, με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο» και προσέθεσε ότι θα υπάρξουν και άλλα μέτρα για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου.

«Βασιζόμενοι στον διαρκή διάλογο με τους αγρότες, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην υιοθέτηση και άλλων πρόσθετων μέτρων στήριξης. Με βάση τις αντοχές της οικονομίας και το πλαίσιο της ΚΑΠ», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

Τα μέτρα αυτά θα αφορούν:

Την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, μετά από συνεννοήσεις με την ΑΑΔΕ. «χωρίς όμως παράθυρα για αθέμιτες πρακτικές».

Πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες.

Νέο σύστημα για ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι χθες Τρίτη θα καταβάλλονταν επιπλέον 490 εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες και μέχρι το τέλος του χρόνου θα καταβληθούν άλλα 600 εκατ., φτάνοντας συνολικά τις πληρωμές στα 3,8 δισ. ευρώ, «τα περισσότερα, σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια».

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπενθύμισε τις παρεμβάσεις των προηγούμενων ετών, για τη στήριξη των αγροτών -μείωση ΦΠΑ σε ζωοτροφές, λιπάσματα και αγροτικά εφόδια, μείωση της φορολογίας για τους αγρότες, επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, οι αποζημιώσεις για τον Daniel, καταβολή για πρώτη φορά του Αποζημιωτικού Μέτρου 23- για να σημειώσει:

«Ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Η κρίση μπορεί και πρέπει να γίνει ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα για την ελληνική γεωργία. Περιμένουμε τους εκπροσώπους των αγροτών μας τις επόμενες μέρες. Είμαστε αποφασισμένοι να δείξουμε τη μεγαλύτερη δυνατή κατανόηση, και βέβαιοι πως και εκείνοι θα δείξουν τη μεγαλύτερη δυνατή υπευθυνότητα. Η κρίση μπορεί και πρέπει να γίνει ένα νέο ξεκίνημα για την ελληνική γεωργία».

Πάντως, σε πρώτη φάση προκλήθηκε η αντίδραση των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας και δια του εκπροσώπου τους, Σωκράτη Αλειφτήρα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, δήλωσαν ότι η απόκλιση είναι μεγάλη. Επίσης, χαρακτήρισαν αυτές τις ανακοινώσεις και αυτά τα ποσά ως εντελώς εκτός πραγματικότητας των προβλημάτων που βιώνει ο αγροτικός κόσμος. Αναφορικά με το μέγεθος της απόκλισης, ο κ. Αλειφτήρα σημείωσε ότι για το βαμβάκι και το σιτάρι ζητούμε 450 με 500 εκατομμύρια ευρώ αναπλήρωση εισοδήματος.

Τα 80 εκατομμύρια ανέφεραν αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας ότι δεν φτάνουν ούτε να πάρουν ζαχαρωτά στα παιδιά τους.