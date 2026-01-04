Συνεχίζεται η αποκατάσταση του προβλήματος στο FIR Αθηνών – Πραγματοποιούνται μέχρι 45 αναχωρήσεις και αφίξεις αεροπλάνων

Eπανέρχεται σταδιακά η ομαλότητα στα αεροδρόμια μετά το «μπλακ αουτ» που δημιουργήθηκε σήμερα, περίπου στις 9.30 το πρωί, λόγω των σοβαρών προβλημάτων με τις συχνότητες στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δηλώνει πως υπάρχει μερική αποκατάσταση και προσγειώνονται και απογειώνονται αεροσκάφη.

Λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι ανακοινώθηκε ότι υπήρξε μερική αποκατάσταση και ξεκίνησαν οι απογειώσεις και προσγειώσεις ορισμένων αεροσκαφών με τη χωρητικότητα στον ελληνικό εναέριο χώρο, πάντως, να παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.

Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο της Αθήνας:

– 8 αναχωρήσεις στο σημείο κράτησης της Αθήνας γύρισαν σε θέσεις στάθμευσης, -3 αφίξεις για το Ελ. Βενιζελος πήγαν σε άλλα αεροδρόμια (divert), 4 αναχωρήσεις ακυρώθηκαν και συνολικά 75 πτήσεις καθυστέρησαν.

– Δόθηκε άδεια να φεύγει ό,τι πηγαίνει βόρεια, ανατολικά και νότια, ανά τέσσερα λεπτά ανεξαρτήτως τύπου αεροσκάφους.

Σε νεότερη ενημέρωση της η ΥΠΑ αναφέρει ότι «Στις 4/1/2026 και ώρα 08:59 τοπική, η Υπηρεσία αντιμετώπισε μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν το F.I.R. Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκε πτώση των γραμμών HELLAS COM καθώς και των τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας. Ο «θόρυβος» που παρατηρήθηκε στις συχνότητες είχε τη μορφή συνεχούς, ακούσιας εκπομπής. Οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ, σε συντονισμό με τους τεχνικούς του ΟΤΕ, κατέβαλαν άμεσες προσπάθειες για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος. Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό ως προς τη μαζικότητα, τη γεωγραφική του έκταση και τη χρονική του επιμονή.

Η Ομάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων της Υπηρεσίας συγκλήθηκε από τις πρωινές ώρες της Κυριακής, υπό τον Διοικητή κ. Σαουνάτσο, στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, με τη συμμετοχή του Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας κ. Βαγενά, του Γενικού Διευθυντή Αεροναυτιλίας κ. Σφακιανάκη, καθώς και όλων των προϊσταμένων των αρμόδιων τεχνικών και επιχειρησιακών Διευθύνσεων. Η Ομάδα βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό και τηλεδιασκέψεις με εξωτερικούς φορείς, καθώς και σε επιχειρησιακή συνεργασία με το EUROCONTROL για τη βέλτιστη διαχείριση του F.I.R. Αθηνών.

Παράλληλα, οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ κινητοποιήθηκαν σε όλες τις περιφερειακές μονάδες συστημάτων εκπομπής και λήψης, μεταξύ άλλων στον Υμηττό, στο Πήλιο, στη Θάσο, στα Ακαρνανικά, στο Μοναστήρι και στα Γεράνια, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος των συστημάτων εκπομπής.

Κατά τις μεσημβρινές ώρες, δόθηκε εντολή στο ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ να απογειωθεί εκτάκτως, με τη συμμετοχή ηλεκτρονικών της Υπηρεσίας και ειδικού τεχνικού της ΕΕΤΤ, για τη στοχευμένη διερεύνηση των παρεμβολών από αέρος.

Με γνώμονα την ασφάλεια των πτήσεων, το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, σε στενό συντονισμό με το EUROCONTROL, προχώρησε σε μείωση του αριθμού των εξυπηρετούμενων αεροσκαφών στο F.I.R. Αθηνών σε 35 αεροσκάφη ανά ώρα, αριθμός που αυξήθηκε σε 45 αεροσκάφη ανά ώρα μετά τις 16:00 τοπική ώρα».

Θεσσαλονίκη: Σταδιακή εξομάλυνση των προβλημάτων με τις πτήσεις στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Εξομαλύνονται σταδιακά τα προβλήματα που προκλήθηκαν στις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, εξαιτίας σοβαρού τεχνικού ζητήματος που αφορά τις ραδιοσυχνότητες στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Σε ανακοίνωσή της, η Fraport Greece ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το πρόβλημα παραμένει σε εξέλιξη, προκαλώντας μείωση της χωρητικότητας του εναέριου χώρου, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστερήσεις ή και περιορισμούς στο πτητικό πρόγραμμα. Για αυτόν τον λόγο συνιστάται στους ταξιδιώτες να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να ενημερώνονται από τις αεροπορικές εταιρείες για τυχόν αλλαγές στις προγραμματισμένες πτήσεις τους.

Μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί τέσσερις προγραμματισμένες πτήσεις, ενώ σε αρκετές άλλες έχουν ανακοινωθεί καθυστερήσεις. Ωστόσο, από τη στιγμή που η κατάσταση άρχισε να ομαλοποιείται, πραγματοποιούνται κανονικά απογειώσεις και προσγειώσεις αεροσκαφών από και προς τη Θεσσαλονίκη.

Ενδεικτικό της βελτίωσης είναι το γεγονός ότι, αυτήν την ώρα, στον πίνακα αναχωρήσεων και αφίξεων καταγράφεται μόνο μία ακύρωση πτήσης -με προορισμό τη Μυτιλήνη και ώρα αναχώρησης 15:20- ενώ στις υπόλοιπες πτήσεις σημειώνονται καθυστερήσεις ή αναγράφονται κανονικά οι ώρες άφιξης και αναχώρησης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, για την πλήρη αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας θα απαιτηθούν ακόμη μερικές ώρες.