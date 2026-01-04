Ξεκίνησε η αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος στο FIR Αθηνών – Ξεκινούν σταδιακά οι πτήσεις

Πριν από λίγη ώρα ξεκίνησε να αποκαθίσταται το τεχνικό πρόβλημα στο FIR Αθηνών, με κάποιες πτήσεις να ξεκινούν να πραγματοποιούνται στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος». Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα των πτήσεων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά.

Λίγο πριν τις 10:00 το πρωί προέκυψε το τεχνικό πρόβλημα στο FIR Αθηνών, με αποτέλεσμα να καθηλώνονται τα αεροπλάνα σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, καθιστώντας αδύνατες τόσο τις αφίξεις όσο και τις αναχωρήσεις.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «λόγω τεχνικού θέματος στο σύστημα Εναέριας Κυκλοφορίας, όλες οι αφίξεις και αναχωρήσεις από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών αναστέλλονται προσωρινά».

Από το υπουργείο Μεταφορών τονίζουν πως κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. «Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια» αναφέρουν ενώ έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και αναμένεται να υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται ο έλεγχος από τον τεχνικό ανάδοχο του συστήματος και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια και να αντιμετωπιστεί πλήρως το πρόβλημα που οδήγησε σε μπλακ άουτ στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Οι πτήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής:

Οκτώ αεροπλάνα που ήταν έτοιμα να φύγουν δεν μπόρεσαν τελικά να απογειωθούν και επέστρεψαν σε θέσεις στάθμευσης.

Τρία αεροπλάνα που θα προσγειώνονταν στην Αθήνα αναγκάστηκαν να πάνε σε άλλα αεροδρόμια, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα να προσγειωθούν εδώ.

Τέσσερις πτήσεις ακυρώθηκαν εντελώς.

Καθυστέρησαν συνολικά 75 πτήσεις διότι τους δόθηκε συγκεκριμένη ώρα απογείωσης από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση:

Επιτράπηκε να φεύγουν πτήσεις προς βορρά, ανατολή και νότο,

Ανά τέσσερα λεπτά, χωρίς να παίζει ρόλο το μέγεθος ή ο τύπος του αεροσκάφους.

Μπλακ άουτ και σε άλλα αεροδρόμια

Το γενικευμένο μπλακ άουτ στην επικοινωνία αεροσκαφών και αεροδρομίων του FIR Αθηνών επηρέασε και το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο. Ήδη έχουν αναβληθεί τρεις πτήσεις, με προορισμούς τη Ρόδο, την Αθήνα και το Μόναχο, οι οποίες καταγράφουν καθυστερήσεις τουλάχιστον τεσσάρων ωρών.

Παράλληλα, πτήση για το Μόναχο που ήταν προγραμματισμένη για τις 13:10 μεταφέρθηκε για τις 16:10, ενώ λίγο νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι πρωινή πτήση προς Αθήνα, με αρχική ώρα αναχώρησης τις 09:00, θα πραγματοποιηθεί τελικά με καθυστέρηση περίπου τρεισήμισι ωρών.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή την περίοδο το αεροδρόμιο Ηρακλείου εξυπηρετεί περίπου 25 αφίξεις και αναχωρήσεις ημερησίως, αριθμός σημαντικά μειωμένος σε σύγκριση με τη θερινή περίοδο, όταν οι πτήσεις φτάνουν σχεδόν τις 400 την ημέρα.

«Δεν μας είπαν τον λόγο της καθυστέρησης»

Επιβάτης που ταξιδεύει από Ζυρίχη για Αθήνα στο DEBATER:

«Ξαφνικά μας είπαν ότι έχει καθυστέρηση αλλά δεν μας έλεγαν τον λόγο. Είμαστε να πετάξουμε 13:05 και μας είπαν 13:20. Τώρα μας ενημέρωσαν ότι θα μας πουν νεότερα στις 14:20. Η ελληνική αεροπορική εταιρία επιβίβασε. Η ξένη ακόμη να φύγει. Ταλαιπωρία για πολλούς επιβάτες. Επιτρέπεται να συμβαίνει αυτό σε διεθνές αεροδρόμιο;»

«Δεν ξέρουμε τι θα γίνει»

Επιβάτης από Κύπρο για Αθήνα:

«Μας έβαλαν μέσα στο αεροπλάνο και μετά μας είπαν να βγούμε έξω καθώς δεν προσγειώνεται κανένα αεροπλάνο στην Αθήνα. Είμαστε ακόμη Κύπρο και δεν ξέρουμε τι θα γίνει»