ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Άνδρας τραυματίστηκε με πιρούνι και απειλούσε να αυτοκτονήσει

Επενέβησαν άμεσα οι Αρχές

Άγιος Δημήτριος: Άνδρας τραυματίστηκε με πιρούνι και απειλούσε να αυτοκτονήσει
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:31

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης 15/10 στις Αρχές στον Άγιο Δημήτριο καθώς ένας άνδρας απειλούσε να πέσει στο κενό.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας φαίνεται να ειδοποίησε τις Αρχές στην οδό Δαιδάλου στην περιοχή ότι έχει μαχαιρωθεί και στη συνέχεια ανέβηκε σε ταράτσα και απειλούσε ότι θα βάλει τέλος στη ζωή του.

Τελικά, λίγο αργότερα ο συναγερμός έληξε μετά από την επέμβαση των Αρχών, με τον άνδρα να έχει τραυματιστεί από πιρούνι.

ΕΛΛΑΔΑ

