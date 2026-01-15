Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας – Άνδρας απειλεί να πέσει από τον 7ο όροφο (βίντεο + εικόνες)

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο της πυροσβεστικής

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας – Άνδρας απειλεί να πέσει από τον 7ο όροφο (βίντεο + εικόνες)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
UPD: 13:37

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας όταν άνδρας εντοπίστηκε να απειλεί να πέσει από τον 7ο όροφο στην οδό Σωκράτους.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και άντρες της ΕΛΑΣ που προσπαθούν να μεταπείσουν τον άνδρα που απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το περιστατικό είναι σε εξέλιξη με τον άνδρα να έχει εντοπιστεί στα γραφεία της πολεοδομίας στην οδό Σωκράτους.

Σε βίντεο που εξασφάλισε αποκλειστικά το DEBATER, φαίνεται η προσπάθεια των αρχών να μιλήσουν στον άνδρα που βρίσκεται μία ανάσα από το να πέσει στο κενό.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ