Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας – Άνδρας απειλεί να πέσει από τον 7ο όροφο (βίντεο + εικόνες)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας όταν άνδρας εντοπίστηκε να απειλεί να πέσει από τον 7ο όροφο στην οδό Σωκράτους.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και άντρες της ΕΛΑΣ που προσπαθούν να μεταπείσουν τον άνδρα που απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το περιστατικό είναι σε εξέλιξη με τον άνδρα να έχει εντοπιστεί στα γραφεία της πολεοδομίας στην οδό Σωκράτους.

Σε βίντεο που εξασφάλισε αποκλειστικά το DEBATER, φαίνεται η προσπάθεια των αρχών να μιλήσουν στον άνδρα που βρίσκεται μία ανάσα από το να πέσει στο κενό.