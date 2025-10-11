Συναγερμός στην Εύβοια: Πυρκαγιά στους Ζάρακες απειλεί κατοικίες

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (11/10) στους Ζάρακες στην Εύβοια.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Οι φλόγες έχουν πάρει επικίνδυνες διαστάσεις και αυτή την ώρα βρίσκονται μια ανάσα από τα πρώτα σπίτια του χωριού, με τους κατοίκους να ζουν δραματικές στιγμές.

Η κατεύθυνση του μετώπου έχει αλλάξει, με τη φωτιά να κινείται πλέον προς τα Μεσοχώρια, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.