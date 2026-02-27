Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Συναγερμός στη Λάρισα: Μωρό χτύπησε στο κεφάλι στο μπάνιο του σπιτιού του

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Συναγερμός στη Λάρισα: Μωρό χτύπησε στο κεφάλι στο μπάνιο του σπιτιού του
Onlarissa
Γεράσιμος Λυμπέρης
UPD: 22:25

Τρόμος επικράτησε το βράδυ της Παρασκευής 27/2 στην Λάρισα όταν ένα μικρό παιδί τραυματίστηκε όντας στο μπάνιο του σπιτιού του.

Συγκεκριμένα όλα συνέβησαν στην οδό Ελευθερίας λίγο μετά τις 9:30 μ.μ. όταν το μικρό σε ηλικία παιδί χτύπησε στο κεφάλι στο μπάνιο του σπιτιού της οικογένειας.

Άμεσα στο σημείο σύμφωνα με το Onlarissa βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το μετέφερε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, με την αρωγή περιπολικών της αστυνομίας, ώστε διευκολυνθεί η άμεση κυκλοφορία.

Onlarissa.gr

Μέχρι στιγμής είναι αδιευκρίνιστες οι συνθήκες της πτώσης.

