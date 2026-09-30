ΙΧ παρέσυρε 12χρονο στα Σεπόλια – Στο “κόκκινο” η κυκλοφορία στο σημείο
Από το ύψος της οδού Περγάμου
Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αδμητού, από το ύψος της οδού Περγάμου, στην περιοχή των Σεπολίων, λόγω παράσυρσης πεζού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτομο που παρασύρθηκε ήταν ανήλικο και μεταφέρθηκε στο “Παίδων”, όπου νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση.
Σύμφωνα με μαρτυρία στο DEBATER:
«Είναι μαθητής 12 ετών περίπου. Είναι πεσμένο στο οδόστρωμα και έχει έρθει ασθενοφόρο. Βογγάει από τους πόνους. Το παρμπρίζ του αυτοκινήτου έχει σπάσει και ο οδηγός δεν έφυγε από το σημείο».
πηγή στην Google
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