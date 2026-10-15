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ΕΛΛΑΔΑ

Σεπόλια: Άτομο έχει ανέβει σε σκεπή και πετάει πέτρες και τούβλα σε περαστικούς (βίντεο)

Το άτομο βρίσκεται στη σκεπή από τις 7 το απόγευμα, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ισμήνης από την Καλλιπόλεως. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει εκδηλώσει πρόθεση να πηδήξει.

Σεπόλια: Άτομο έχει ανέβει σε σκεπή και πετάει πέτρες και τούβλα σε περαστικούς (βίντεο)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
UPD: 21:35

Αναστάτωση επικρατεί στα Σεπόλια, καθώς ένα άτομο έχει ανέβει σε σκεπή κτιρίου στην οδό Προποντίδος και πετάει πέτρες και τούβλα προς περαστικούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το άτομο βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο από τις 7:00 το απόγευμα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

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Κλειστή η οδός Ισμήνης

Λόγω του περιστατικού, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ισμήνης, από το ύψος της οδού Καλλιπόλεως.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το άτομο δεν έχει εκδηλώσει πρόθεση να πηδήξει από τη σκεπή.

Παράλληλα, κάτοικοι της γειτονιάς φέρονται να αναφέρουν ότι δεν γνωρίζουν το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ανέβηκε στη σκεπή, καθώς και οι λόγοι της συμπεριφοράς του, παραμένουν αδιευκρίνιστοι.

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