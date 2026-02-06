Συναγερμός για διαρροή προπανίου σε κτίριο φαρμακοβιομηχανίας στο Κρυονέρι – Τι κατήγγειλαν οι εργαζόμενοι

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης 5/2 σε κτίριο της μεγάλης φαρμακοβιομηχανίας Demo στο Κρυονέρι Αττικής, ύστερα από καταγγελίες εργαζομένων για διαρροή προπανίου, λίγες μόλις ημέρες μετά την τραγωδία με τις πέντε εργαζόμενες στο εργοστάσιο της “Βιολάντα” στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις έγινε γνωστή η διαρροή, εκπρόσωποι του σωματείου εργαζομένων της εταιρείας, του Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής και της Ομοσπονδίας Φαρμάκου παρενέβησαν, ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στο εργοστάσιο. Μάλιστα, την ώρα εκείνη, στο εργοστάσιο βρίσκονταν περίπου 700 εργαζόμενοι.

Τα σωματεία ζήτησαν συνάντηση με εκπρόσωπο της εταιρείας, ενώ ενημέρωσαν άμεσα την Πυροσβεστική και την Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι εκκένωσαν το συγκεκριμένο τμήμα, όπου αντιλήφθηκαν ότι μυρίζει προπάνιο και έκλεισαν χειροκίνητα τις βάνες για να διακοπεί η διαρροή.

Η Πυροσβεστική μετέβη στο κτίριο, ωστόσο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του DEBATER δεν χρειάστηκε να κάνει κάποια ενέργεια, αφού ήδη είχαν παρέμβει οι τεχνικοί της εταιρείας. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν πως η διοίκηση δεν εκκένωσε άμεσα όλο το κτίριο.

«Το σημερινό περιστατικό στην φαρμακοβιομηχανία Demo με την διαρροή προπανίου και την εντολή για μερική εκκένωση του κτιρίου, αναδεικνύει για άλλη μια φορά τις εγκληματικές ευθύνες που έχουν εργοδοσία και κυβέρνηση για τα ελλιπή μέτρα ασφάλειας και προστασίας στους χώρους δουλειάς. Μόλις λίγες μέρες μετά το ατύχημα στον ίδιο χώρο όπου συνάδελφοι μας εκτέθηκαν σε σποροκτόνο οξειδωτική ουσία χωρίς να τους παρασχεθούν τα κατάλληλα μέσα προστασίας και το εργοδοτικό έγκλημα στην ”Βιολάντα” όπου χάθηκαν 5 εργαζόμενες!», σημειώνουν σε ανακοίνωση που εξέδωσαν το σωματείο της Demo, το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής και η Ομοσπονδία Φαρμάκου.

Τα σωματεία καταγγέλλουν ότι «γι’ άλλη μια φορά η εργοδοσία έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο, σε συνέχεια των εκδικητικών απολύσεων πρωτοπόρων συνάδελφων που προέβει το προηγούμενο διάστημα», καθώς «τώρα απαντά με απάθεια απέναντι στις επανειλημμένες προσπάθειες των συνδικαλιστών να επικοινωνήσουν και να παρέμβουν για το ζήτημα που προέκυψε».

Απαιτούν από την εταιρεία να απαντήσει «γιατί δεν εκκένωσε όλα τα κτίρια άμεσα και δεν ειδοποίησε τις αρμόδιες αρχές, αλλά αυτές ειδοποιήθηκαν από τις συνδικαλιστές οργανώσεις; Τι μέτρα έχει πάρει για την αποκατάσταση της διαρροής και την διασφάλιση της ακεραιότητας των εργαζομένων;». Επίσης, απαιτούν «να ορίσει αύριο κιόλας συνάντηση με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας και του ταξικού επιχειρησιακού σωματείου, επιτρέποντας την περιοδεία αυτών στις εγκαταστάσεις της στις 12:00».