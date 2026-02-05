«Βιολάντα»: Βίντεο – ντοκουμέντο από το σημείο που έγινε η διαρροή στον φθαρμένο σωλήνα προπανίου και προκάλεσε τη φονική έκρηξη

Εντοπίστηκε το σημείο του σωλήνα από το οποίο προκλήθηκε η φονική διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο «Βιολάντα», που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που έχει περιέλθει σε γνώση των αρχών και έφερε στο φως της δημοσιότητας η ERTnews, διακρίνονται καθαρά οι οπές στις σωληνώσεις προπανίου, οι οποίες είχαν διαβρωθεί, με αποτέλεσμα να προκληθεί η έκρηξη στο εργοστάσιο.

Στο σημείο της διαρροής, το οποίο είχε καλυφθεί από χώμα και υλικά, έσκαψε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σε συνεργασία με συνεργεία της Περιφέρειας. Έτσι κατέστη δυνατό να εντοπιστεί με ακρίβεια το σημείο από όπου διέρρεε το καύσιμο.

Συγκεκριμένα, στην ένωση των σωλήνων εντοπίστηκε ρωγμή, από την οποία το προπάνιο διοχετευόταν στο υπόγειο του εργοστασίου.

Στο υπόγειο βρισκόταν αυτόματη αντλία νερού και, όταν αυτή ενεργοποιήθηκε, προκλήθηκε σπινθήρας. Το προπάνιο που είχε συσσωρευτεί στο χώρο αναφλέχθηκε και ακολούθησε η φονική έκρηξη.

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, στο φως έρχεται και το προβληματικό δίκτυο μεταφοράς προπανίου, το οποίο εμφανίζει έντονα σημάδια διάβρωσης. Στο εργοστάσιο βρέθηκε και ο δικηγόρος Χρήστος Πατούνας, που εκπροσωπεί τις οικογένειες των θυμάτων, των εργαζομένων Αγάπης Μπουνόβα και Αναστασίας Νάσιου.

«Βρισκόμαστε στη δεύτερη μέρα των ερευνών. Έχουν εν μέρει ολοκληρωθεί και έχει αποκαλυφθεί το μέρος του σωλήνα όπου έγινε η διαρροή», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Αύριο στις 3 θα έχουμε περισσότερα ευρήματα, σαφή συμπεράσματα και αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Στις έρευνες συμμετέχουν επίσης μεταλλειολόγοι και ειδικοί εμπειρογνώμονες, μαζί με κλιμάκιο της 8ης ΕΜΑΚ.

Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι του ιδιοκτήτη του εργοστασίου

Έφοδο στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, καθώς και στην οικία του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, πραγματοποίησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), στο πλαίσιο της έρευνας για τη φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι άνδρες της ΔΑΕΕ προχώρησαν στην κατάσχεση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εγγράφων τόσο από το εργοστάσιο όσο και από την οικία του ιδιοκτήτη, τα οποία κρίθηκαν απαραίτητα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν υπολογιστές, tablet, λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθώς και λογιστικά έγγραφα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης.

Το υλικό που συλλέχθηκε εντάσσεται στην προανακριτική διαδικασία και θα εξεταστεί προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα.