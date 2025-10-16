Σύλληψη 22χρονου για διακίνηση ναρκωτικών στο αεροδρόμιο – Είχε καταπιεί πάνω από 800 γραμμάρια κοκαΐνης (Εικόνα)

Στην σύλληψη ενός 22χρονου προχώρησε η ΕΛΑΣ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για διακίνηση ναρκωτικών το απόγευμα της Τετάρτης (15/10).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο 22χρονος εντοπίστηκε να έχει… μέσα του 840 γραμμάρια κοκαΐνης. Ειδικότερα, ο νεαρός είχε καταπιεί 72 αυτοσχέδιες ωοειδείς συσκευασίες με σκοπό να περάσει από το σημείο ελέγχου του “Ελευθέριος Βενιζέλος”.

Πιο αναλυτικά, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, διαπιστώθηκε ότι ο 22χρονος, προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, με τη μέθοδο της κατάποσης, μετέφερε 72 αυτοσχέδιες ωοειδείς συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν 840 γραμμάρια κοκαΐνης. Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 560 ευρώ καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.