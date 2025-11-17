Συγκίνηση στην παρέλαση του Πολυτεχνείου: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά με την αιματοβαμμένη σημαία

Στην κορυφή της πορείας για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου βρέθηκε η Κατερίνα Γεννηματά–Τσούνη, κόρη της αείμνηστης προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Φώφης Γεννηματά.

Κρατώντας με το αριστερό της χέρι το ένα άκρο της ιστορικής, αιματοβαμμένης ελληνικής σημαίας, η παρουσία της κατέστη ένα από τα πιο συμβολικά στιγμιότυπα της ημέρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νεαρή φοιτήτρια της Νομικής του ΕΚΠΑ και μέλος της ΠΑΣΠ συμμετείχε στην πορεία αποτίοντας φόρο τιμής στα γεγονότα της εξέγερσης, η οποία άλλωστε ξεκίνησε από τη Νομική Σχολή στις 14 Νοεμβρίου 1973.

Η επιλογή της να βρεθεί στην κορυφή του μπλοκ έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς η μητέρα της είχε επίσης φοιτήσει στη Νομική, συνδέοντας έτσι δύο γενιές με έναν κοινό τόπο μνήμης και αγώνα.