Συγκέντρωση αλληλεγγύης των Ταξί στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι

Οδηγοί ταξί στην Αθήνα πραγματοποίησαν συγκέντρωση για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι. Η κίνηση αυτή έχει σκοπό να στηρίξει τον Πάνο Ρούτσι, καθώς και τον Δημήτρη Οικονόμοπουλο και την Αναστασία Τσαλαμιδά, που έχουν προχωρήσει σε απεργία πείνας έξω από τη Βουλή στο Σύνταγμα.

Ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται στη ενδέκατη μέρα της απεργίας του, διεκδικώντας την εκταφή της σορού του γιού του, Ντένι, που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών. Για ακόμη μια μέρα, πολίτες και φορείς συγκεντρώθηκαν μπροστά στη Βουλή για να δείξουν τη στήριξή τους.

Η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι απευθύνει κάλεσμα για μεγάλη κινητοποίηση την προσεχή Κυριακή στις 20:30, στο Σύνταγμα.

Η ανακοίνωση του Σ.Α.Τ.Α.:

«ΑΥΡΙΟ, ΠΕΜΠΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ στις 12:00 το πρωί συγκέντρωση αλληλεγγύης με τα Ταξί μας στα γραφεία του ΣΑΤΑ Μάρνη 17, Αθήνα.

Οι ταξιτζήδες της Αττικής κατεβαίνουμε στους δρόμους.

Όχι για άλλο ένα δύσκολο μεροκάματο, αλλά για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Κάνουμε αυτοκινητοπομπή στο κέντρο της Αθήνας, στο πλευρό και προς υποστήριξη των τριών γονέων που δίνουν την πιο δύσκολη μάχη της ζωής τους, κάνοντας απεργία πείνας στο Σύνταγμα μπροστά στη Βουλή.

Για τον Πάνο Ρούτσι, τον Δημήτρη Οικονόμοπουλο και την Αναστασία Τσαλαμιδά, οι οποίοι ζητάνε δικαιοσύνη για όσους δολοφονήθηκαν στα Τέμπη και για μια κοινωνία που δεν αντέχει άλλο τη συγκάλυψη.

Η δική μας φωνή είναι το τιμόνι μας.

Η παρουσία μας είναι ένα ισχυρό μήνυμα: οι δρόμοι ανήκουν σε αυτούς που αγωνίζονται.

Συνάδελφοι, όλοι εκεί!

Καλούμε και κάθε πολίτη να σταθεί δίπλα μας. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας».

Φωτογραφίες από το σημείο



(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)



(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)



(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)



(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)



(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)