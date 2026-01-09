Συγγρού: Τηλεόραση έπεσε από σχάρα αυτοκινήτου (Βίντεο)

Τρόμος επικράτησε στη Λεωφόρο Συγγρού όταν μια τηλεόραση έπεσε από σχάρα αυτοκινήτου.

Συγκεκριμένα, η τηλεόραση έπεσε στο οδόστρωμα την ώρα που το ΙΧ βρίσκεται στη μεσαία λωρίδα.

Ευτυχώς, το αυτοκίνητο που ήταν από πίσω σταμάτησε εγκαίρως και την απέφυγε όπως και το λεωφορείο που ήταν δίπλα.

Ο οδηγός του ΙΧ δεν αντιλήφθηκε την τηλεόραση που έπεσε, με τον ίδιο να συνεχίζει την πορεία του.