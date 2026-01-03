Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
ΕΛΛΑΔΑ

Στρυμόνας: Νεκρός ένας άνδρας έπειτα από ανατροπή βάρκας

Στο νοσοκομείο ένας ακόμη άνδρας

(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ένας άντρας έχασε τη ζωή του στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα, όταν ερασιτεχνική βάρκα στην οποία επέβαινε ανατράπηκε κατά την προσέγγιση στο λιμάνι, την ώρα που στην περιοχή έπνεαν νότιοι άνεμοι, έντασης 4-5 Μποφόρ.

Δεύτερος άντρας που επέβαινε στη βάρκα, ο οποίος δήλωσε πως είναι Βούλγαρος, ανασύρθηκε με τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Οφρυνίου.

Έπειτα από ειδοποίηση ατόμου για την ανατροπή του σκάφους, στην περιοχή έσπευσαν ένα ελικόπτερο τύπου «Σούπερ Πούμα», ένα όχημα του λιμενικού από ξηράς, συν τρία αλιευτικά σκάφη που βρίσκονταν στην περιοχή. Η σορός του πρώτου άντρα μεταφέρθηκε στον Σταυρό Χαλκιδικής.

