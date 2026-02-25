Συναγερμός από νέο κρούσμα μηνιγγίτιδας – 22χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Τζάνειο

Ένας 22χρονος από τον Πύργο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με μηνιγγίτιδα στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα γράφει το ilialive.gr, χθες, Τρίτη (24/02), ο νεαρός άνδρας εισήχθη στο νοσοκομείο του Πύργου με υψηλό πυρετό. Γρήγορα επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του και οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωση του ώστε να σταθεροποιηθεί η λειτουργία των ζωτικών του οργάνων.

Αρκετά σοβαρή κρίθηκε η κατάσταση της υγείας του ώστε να διακομισθεί στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.