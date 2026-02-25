Συναγερμός από νέο κρούσμα μηνιγγίτιδας – 22χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Τζάνειο
Ο νεαρός άνδρας εισήχθη στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό
Ένας 22χρονος από τον Πύργο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με μηνιγγίτιδα στο Τζάνειο Νοσοκομείο.
Σύμφωνα με όσα γράφει το ilialive.gr, χθες, Τρίτη (24/02), ο νεαρός άνδρας εισήχθη στο νοσοκομείο του Πύργου με υψηλό πυρετό. Γρήγορα επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του και οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωση του ώστε να σταθεροποιηθεί η λειτουργία των ζωτικών του οργάνων.
Αρκετά σοβαρή κρίθηκε η κατάσταση της υγείας του ώστε να διακομισθεί στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.
