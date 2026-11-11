Συναγερμός σε σχολείο στο Κολωνάκι: Έπεσαν σοβάδες από το κτίριο – Αλλάζει η είσοδος και η έξοδος των μαθητών (φωτογραφίες)

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης σε σχολείο στο Κολωνάκι, όταν σημειώθηκε πτώση επιχρισμάτων από το κτίριο, με αποτέλεσμα να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το πρωί, στο πεζοδρόμιο κοντά στη διασταύρωση των οδών Λυκαβηττού και Σκουφά. Από την πρώτη στιγμή, ο χώρος αποκλείστηκε με ταινίες σήμανσης και κώνους, προκειμένου να αποτραπεί η πρόσβαση στο επικίνδυνο σημείο.

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Παράλληλα, ενημερώθηκαν άμεσα οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ενώ οι μαθητές και οι μαθήτριες έλαβαν οδηγίες για την ασφαλή αποχώρησή τους από το σχολείο.

Αλλάζει η είσοδος και η έξοδος των μαθητών από την Τετάρτη

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διεύθυνσης του σχολείου προς τους γονείς και τους κηδεμόνες, από την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου η είσοδος και η έξοδος των μαθητών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από την πόρτα της οδού Λυκαβηττού.

Για τους μαθητές που μετακινούνται με σχολικά πρακτορεία, η αποβίβαση και η επιβίβαση θα γίνεται στην οδό Σόλωνος και στη συνέχεια τα παιδιά θα κατευθύνονται προς το σχολείο μέσω της οδού Λυκαβηττού.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου Αθηναίων, από τις 8:15 το πρωί της Τετάρτης συνεργεία θα προχωρήσουν σε διευρυμένο αποκλεισμό των πεζοδρομίων στις οδούς Λυκαβηττού και Σκουφά.

Μόλις εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια, αναμένεται να τοποθετηθούν σκαλωσιές, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών.

Η διεύθυνση του σχολείου απευθύνει έκκληση στους γονείς να αποφεύγουν εντελώς το σημείο της πτώσης, στη γωνία Λυκαβηττού και Σκουφά, να κινούνται αποκλειστικά από το απέναντι πεζοδρόμιο κατά την προσέλευση και την αποχώρηση, καθώς και να υπενθυμίσουν στα παιδιά την ανάγκη να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά.

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Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η ασφάλεια των μαθητών και ολόκληρης της σχολικής κοινότητας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.