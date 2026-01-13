Στο Μαξίμου οι αγρότες, σε εξέλιξη η συνάντηση με τον Μητσοτάκη – Ποιοι συμμετέχουν στην επιτροπή των 25

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με 25 αγρότες και κτηνοτρόφους από 14 μπλόκα και οργανώσεις από διάφορες περιοχές της χώρας στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι πρώτοι αγρότες που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη αντιπροσωπεία κατέφθασαν γύρω στις 14:30, ενώ σημειώνεται πως σε αυτούς περιλαμβάνονται και ορισμένοι που συμμετείχαν στο πανελλαδικό συντονιστικό όργανο.

Προτού μεταβούν στο Μαξίμου, οι 25 πραγματοποίησαν συνέλευση στο ξενοδοχείο «Τιτάνια», την ίδια ώρα που οι σκληροί» των μπλόκων σε Λάρισα, Καρδίτσα, Μακεδονία και Κάστρο Βοιωτίας κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους κλείνοντας και πάλι δρόμους.

Ποιοι συμμετέχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό:

Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης

Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας

Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας

Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας

Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας

Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων

Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου

Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου

Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας

Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας

Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες

Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες

Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας

Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας

Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών

Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου

Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας

Καβουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης

Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης

Από την πλευρά τους, οι αγρότες που συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στη συνάντηση, μετά την ολοκλήρωση συσκέψεων στα μπλόκα της Νίκαιας, των Μαλγάρων και της Καρδίτσας.

Σύμφωνα με αυτούς, η απόφαση ελήφθη λόγω διαφωνιών για τη σύνθεση των επιτροπών εκπροσώπησης, ενώ προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.