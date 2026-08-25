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Αχαρνές: Σκύλος επιτέθηκε σε 26χρονη και σκότωσε το κατοικίδιό της – Συνελήφθη ο 54χρονος ιδιοκτήτης του

Το ζώο του άνδρα βρισκόταν μέσα σε αυλή

Αχαρνές: Σκύλος επιτέθηκε σε 26χρονη και σκότωσε το κατοικίδιό της – Συνελήφθη ο 54χρονος ιδιοκτήτης του
unsplash
DEBATER NEWSROOM

Επίθεση από σκύλο δέχθηκε το πρωί της Τρίτης, 25 Αυγούστου, μια 26χρονη στις Αχαρνές.

   Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9 το πρωί, όταν η 26χρονη γυναίκα, που πήγαινε βόλτα με τον σκύλο της, φτάνοντας στην οδό Αμαρυλλίδος δέχθηκε επίθεση από σκύλο που ήταν μέσα σε αυλή.

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   Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά η 26χρονη, αλλά το κατοικίδιό της πέθανε.

   Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 54χρονος άνδρας, υπήκοος Ουκρανίας, ιδιοκτήτης του σκύλου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και σωματική βλάβη από αμέλεια.

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