Επιστροφή στην τάξη με τα Public: Όλα όσα χρειάζονται μαθητές και γονείς

Η επιστροφή στην τάξη γίνεται φέτος πιο εύκολα και οργανωμένα, χάρη στα Public , όπου η προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά αποτελεί μια ευχάριστη εμπειρία για όλη την οικογένεια. Με τη φετινή καμπάνια «Επιστροφή στην Τάξη, Public και είσαι ΕΝΤΑΞΕΙ!», τα Public υπενθυμίζουν ότι η διαδικασία της οργάνωσης των σχολικών δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από άγχος. Όταν όλα όσα χρειάζεσαι βρίσκονται συγκεντρωμένα σε έναν προορισμό, οι αγορές γίνονται πιο απλές και ξέγνοιαστες, ώστε οι μαθητές να ξεκινούν τη σεζόν με μεγαλύτερη σιγουριά.

Με το εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων Public σε όλη την Ελλάδα και τη δυνατότητα online αγορών μέσω του public.gr, μαθητές και γονείς βρίσκουν όλα όσα χρειάζονται σε ένα σημείο, με μεγάλη ποικιλία και προϊόντα από αγαπημένα brands που θα ταιριάξουν σε κάθε μαθητή. Στα Public, επειδή η νέα σεζόν και κάθε νέο ξεκίνημα αποτελεί αφορμή για γιορτή, διοργανώνονται συνολικά 70 εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο δίκτυο των καταστημάτων τους. Οι γονείς και τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία για διασκέδαση, δημιουργικότητα και παιχνίδι, κάνοντας την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ακόμη πιο ξεχωριστή.

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Χιλιάδες σχολικά και εξοικονόμηση χρόνου με υπηρεσίες Public

Στα Public, οι οικογένειες μπορούν να βρουν χιλιάδες σχολικά είδη για όλες τις ηλικίες και κάθε ανάγκη. Από τετράδια, γραφική ύλη και σχολικά αξεσουάρ, μέχρι σχολικές τσάντες , είδη οργάνωσης κι όλα τα απαραίτητα για κάθε τάξη, οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους σετ με προϊόντα που συνδυάζει λειτουργικότητα, ποιότητα και άποψη. Με αμέτρητα χρώματα, σχέδια και λύσεις, τα Public βοηθούν κάθε οικογένεια να ξεκινήσει τη νέα σχολική χρονιά με αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

Για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία, τα Public προσφέρουν υπηρεσίες που εξοικονομούν χρόνο στους γονείς, όπως ντύσιμο βιβλίων, δημιουργία ή αναζήτηση της σχολικής λίστας για κάθε σχολείο και ολοκληρωμένα πακέτα σχολικών βιβλίων ανά τάξη.

Εύκολες και ευέλικτες αγορές για όλους

Η σχολική προετοιμασία γίνεται ακόμα πιο άνετη χάρη στις ευέλικτες επιλογές πληρωμής και παραλαβής. Οι καταναλωτές μπορούν να προγραμματίζουν τις πληρωμές τους σε 3 ή 4 άτοκες δόσεις μέσω Klarna ή Snappi, ενώ για τις online αγορές τους άνω των 25€ απολαμβάνουν δωρεάν μεταφορικά σε BOX NOW lockers, για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία στην παραλαβή, στον χρόνο και στο σημείο που τους εξυπηρετεί.*

Παράλληλα, τα μέλη του Public+ απολαμβάνουν επιπλέον προνόμια μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης των Public. Με κάθε αγορά, μπορούν να κερδίζουν Public επιστροφή € για εξαργύρωση σε επόμενες αγορές, συγκεντρώνοντας το ποσό της επιστροφής τους στο ψηφιακό τους Public Wallet.

Ανακαλύψτε τη νέα σχολική συλλογή και όλες τις υπηρεσίες που κάνουν την επιστροφή στην τάξη πιο εύκολη από ποτέ, στα φυσικά καταστήματα Public και στο public.gr.

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*Η προσφορά δωρεάν μεταφορικών ισχύει για online αγορές έως 20/09 και για προϊόντα που χωρούν σε lockers. Εξαιρούνται τα προϊόντα που πωλούνται από Public Partners.