Στο «κόκκινο» η Πυροσβεστική λόγω κακοκαιρίας – 120 κλήσεις σε τρεις Περιφέρειες

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής δέχθηκε σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, από τις πρωινές ώρες έως τις 18:00, συνολικά 120 κλήσεις για παροχή βοήθειας σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου.

Συγκεκριμένα:

Στην «Περιφέρεια Πελοποννήσου» καταγράφηκαν 31 κλήσεις, με 26 κοπές δέντρων μέχρι στιγμής.

Στη «Δυτική Ελλάδα» σημειώθηκαν 74 κλήσεις, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 55 κοπές δέντρων και 13 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στην «Ήπειρο» καταγράφηκαν 15 κλήσεις, με 13 κοπές δέντρων και μία (1) άντληση.

Σύμφωνα με το σημερινό «Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ)» της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα μας αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.