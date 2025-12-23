Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Που εντοπίζονται τα προβλήματα

Θα πρέπει να είναι προσεκτικοί οι οδηγοί

Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Που εντοπίζονται τα προβλήματα
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το απόγευμα της Τρίτης 23/12 δημιουργώντας ουρές χιλιομέτρων.

Συγκεκριμένα, πολλοί οδηγοί έχουν σχολάσει από τις δουλειές τους και επιστρέφουν στα σπίτια τους, ενώ υπάρχουν και αυτοί που έχουν βγει για τα τελευταία ψώνια ενόψει των Χριστουγέννων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολλά προβλήματα, υπάρχουν στον Κηφισό, αλλά και στην Κηφισιάς και στην Αττική Οδό και στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ