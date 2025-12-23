Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Που εντοπίζονται τα προβλήματα

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το απόγευμα της Τρίτης 23/12 δημιουργώντας ουρές χιλιομέτρων.

Συγκεκριμένα, πολλοί οδηγοί έχουν σχολάσει από τις δουλειές τους και επιστρέφουν στα σπίτια τους, ενώ υπάρχουν και αυτοί που έχουν βγει για τα τελευταία ψώνια ενόψει των Χριστουγέννων.

Πολλά προβλήματα, υπάρχουν στον Κηφισό, αλλά και στην Κηφισιάς και στην Αττική Οδό και στο κέντρο της Αθήνας.