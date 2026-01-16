Στο “κόκκινο” η γρίπη: Γεμίζουν τα νοσοκομεία, 871 νέες εισαγωγές και 8 θάνατοι σε μια εβδομάδα

Η γρίπη εξαπλώνεται ραγδαία στην Ελλάδα κ αυτό αποτυπώνεται στις νοσηλείες αλλά και στα επείγοντα των νοσοκομείων. Η πίεση που δέχονται είναι πολύ μεγάλη με τις προσελεύσεις ατόμων που νοσούν σε κάθε νοσοκομείο που εφημερεύει να ξεπερνούν τις 100.

Από τις 5 έως τις 11 Ιανουαρίου σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ έγιναν 871 νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία λόγω γρίπης, αριθμός αυξημένος σε σύγκριση με μία εβδομάδα νωρίτερα (722) και καταγράφηκαν 15 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ αλλά και οχτώ θάνατοι.

Ανεμβολίαστοι οι ασθενείς που φθάνουν στα επείγοντα

Οι σοβαρές νοσήσεις αφορούν κυρίως ηλικιωμένους και άτομα από ευπαθείς ομάδες, οι οποίοι είναι κυρίως ανεμβολίαστοι. Δημόσια έκκληση προς τους πολίτες να προχωρήσουν στον εμβολιασμό κατά της εποχικής γρίπης απηύθυνε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης πριν από λίγες μέρες. Και παρ ότι έως τώρα έχουν εμβολιαστεί συνολικά 2.700.000 πολίτες παρατηρείται μια μικρή διστακτικότητα σε μερίδα του πληθυσμού.

2.000.000 πολίτες θα νοσήσουν

Τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μες λένε οι ειδικοί καθώς εκτιμούν πως αυτοί που θα νοσήσουν μπορεί να φτάσουν έως και τα 2.000.000 εκατομμύρια. Το συγκεκριμένο στέλεχος είναι πολύ μεταδοτικό και η γρίπη δεν έχει φτάσει ακόμα στην κορύφωση της. Την ίδια ώρα μάλιστα ο υπουργός υγείας προειδοποιεί πώς θα έρθει και δεύτερο κύμα της γρίπης το οποίο αναμένεται να πλήξει τη χώρα μας.

RSV

Τα κρούσματα του RSV (αναπνευστικός συγκυτιακός ιός), που συνήθως εμφανίζεται αργότερα τη χειμερινή περίοδο ανησυχούν τους επιστήμονες καθώς ο ιός αυτός χτυπά κυρίως ηλικιωμένους και μικρά παιδιά και προκαλεί σοβαρές επιπλοκές. Ο RSV φέτος φαίνεται ιδιαίτερα επιθετικός, καθώς, σύμφωνα με τους ειδικούς, τα παιδιά εμφανίζουν υψηλό πυρετό, έντονο βήχα, μυαλγίες και εξάντληση που διαρκεί πολλές ημέρες.