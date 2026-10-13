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ΕΛΛΑΔΑ

Στο Εφετείο Λάρισας 18 κατηγορούμενοι για τον θάνατο 9 πολιτών από την κακοκαιρία Daniel

Ανάμεσά του κι ο Κώστας Αγοραστός

Στο Εφετείο Λάρισας 18 κατηγορούμενοι για τον θάνατο 9 πολιτών από την κακοκαιρία Daniel
POOL/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ/EUROKINISSI
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Στο εφετείο της Λάρισας παραπέμπονται 18 κατηγορούμενοι για τον θάνατο εννέα πολιτών στην Καρδίτσα από την κακοκαιρία “Daniel”.

Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και πρώην Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας. Η δίκη θα γίνει στις 18 Φεβρουαρίου 2027.

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