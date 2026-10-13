Στο Εφετείο Λάρισας 18 κατηγορούμενοι για τον θάνατο 9 πολιτών από την κακοκαιρία Daniel

Στο εφετείο της Λάρισας παραπέμπονται 18 κατηγορούμενοι για τον θάνατο εννέα πολιτών στην Καρδίτσα από την κακοκαιρία “Daniel”.

Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και πρώην Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας. Η δίκη θα γίνει στις 18 Φεβρουαρίου 2027.