Στο Εφετείο Λάρισας 18 κατηγορούμενοι για τον θάνατο 9 πολιτών από την κακοκαιρία Daniel
Ανάμεσά του κι ο Κώστας Αγοραστός
Στο εφετείο της Λάρισας παραπέμπονται 18 κατηγορούμενοι για τον θάνατο εννέα πολιτών στην Καρδίτσα από την κακοκαιρία “Daniel”.
Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και πρώην Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας. Η δίκη θα γίνει στις 18 Φεβρουαρίου 2027.
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