Στο αυτόφωρο θα δικαστεί η εγγονή του γνωστού πολιτικού – Συνελήφθη για ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας

Στο αυτόφωρο θα δικαστεί το Σάββατο (11/4) η εγγονή γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας.

Το ίδιο θα ισχύσει και για το άτομο που βρισκόταν μαζί της στο όχημα που έγινε ο έλεγχος της ΕΛΑΣ τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής (10/4).

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η 26χρονη συνελήφθη στο Σύνταγμα τα ξημερώματα της Παρασκευής (10/4) μετά από έλεγχο της αστυνομίας. Στην κατοχή της βρέθηκαν 11 γραμμάρια κάνναβης, ενώ από τον συνοδηγό που επέβαινε στο όχημα κατασχέθηκε στιλέτο με μήκος λάμας 8,5 εκατοστών καθώς και ένα φυσίγγιο διαμετρήματος 32 χιλιοστών μαζί με ποσότητα κάνναβης.

Μετά τη σύλληψή τους οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.