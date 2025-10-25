Διονύσης Σαββόπουλος: Το τελευταίο αντίο στον «Νιόνιο» των εφηβικών μας χρόνων – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του, στις 13:00 η κηδεία

Έναν από τους σπουδαιότερους ανθρώπους του ελληνικού πενταγράμμου, τον Διονύση Σαββόπουλο, που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (21.10) σε ηλικία 81 ετών, αποχαιρετά σήμερα η χώρα.

Περίπου στις 07.30 η σορός του έφτασε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών για να δοθεί η δυνατότητα στους θαυμαστές του να τον αποχαιρετήσουν. Περίπου στις 12:00 αναμένεται να ολοκληρωθεί το λαϊκό προσκύνημα και στις 13:00 η σορός του θα μεταφερθεί στη Μητρόπολη Αθηνών για την εξόδιο ακολουθία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Το παρών στο τελευταίο αντίο αναμένεται να δώσει πλήθος κόσμου, καλλιτέχνες, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, φίλοι και η οικογένειά του για να τιμήσουν τον «Νιόνιο» των εφηβικών μας χρόνων.

Στο φέρετρο τοποθετήθηκε και μία φιγούρα του Καραγκιόζη που γράφει επάνω «Κείνο που με τρώει, κείνο που με σώζει…». (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Σταμάτης Φασουλής κ.ά. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η επιθυμία της οικογένειας

Η οικογένεια του αείμνηστου Διονύση Σαββόπουλου ζήτησε για όποιον το επιθυμεί, αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν:

Στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε EUROBANK – GR18 0260 2950 0002 9020 1796 406 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη-ΠΕΙΡΑΙΩΣ – GR26 0172 2020 0052 0209 9405 694 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

«Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται: Διονύσης Σαββόπουλος».

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Η τροχαία ανακοίνωσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της κηδείας του Διονύση Σαββόπουλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Λόγω τέλεσης Εξόδιου Ακολουθίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στη συνέχεια τον ενταφιασμό στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από την 06.00΄ ώρα του Σαββάτου, έως το πέρας της τελετής, σε οδούς περιοχής του Δήμου Αθηναίων.