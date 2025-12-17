Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων;
Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος

Ο Μητροπολίτης φαίνεται ότι ταλαιπωρείται από λοίμωξη του αναπνευστικού

Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος
Ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με όσα γράφει το ekklisiaonline.gr, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του στη ΜΕΘ ώστε να του χορηγηθεί η ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή και να τεθεί υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Τις τελευταίες ώρες η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζεται βελτιωμένη, καθώς μάλιστα είχε και επαφή με στενούς συνεργάτες του. Ο Μητροπολίτης φαίνεται ότι ταλαιπωρείται από λοίμωξη του αναπνευστικού, η οποία υποχωρεί μετά την φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει.

