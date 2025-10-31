Στη φυλακή ο γνωστός σεφ για φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ – Τα χρέη στο Δημόσιο ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια

Στη σύλληψη γνωστού τηλεοπτικού σεφ και επιχειρηματία προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης (30.10) οι αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων, στην περιοχή της Κηφισιάς.

Ο σεφ, που δραστηριοποιείται και στον χώρο του χονδρικού εμπορίου τροφίμων, αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ, με το συνολικό του χρέος προς το Δημόσιο να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σε βάρος του εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης από την Ανακρίτρια του 23ου και του 15ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Οι κατηγορίες αφορούν φοροδιαφυγή κατ’ εξακολούθηση, με μη απόδοση ΦΠΑ που σε ετήσια βάση υπερβαίνει το όριο των 100.000 ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις και των 50.000 ευρώ σε άλλες.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο γνωστός σεφ φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα ύψους 1.341.000 ευρώ την περίοδο 2018–2020, ενώ μεταξύ 2017 και 2020 δεν απέδωσε ΦΠΑ συνολικού ύψους 375.000 ευρώ. Το όνομά του περιλαμβάνεται στις ετήσιες λίστες των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου, γεγονός που είχε ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον των ελεγκτικών αρχών.

Ο γνωστός σεφ οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Εισαγγελία Αθηνών και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις φυλακές, όπου θα παραμείνει μέχρι να ολοκληρωθούν οι νομικές διαδικασίες.

Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με τις αρχές να δίνουν έμφαση στις περιπτώσεις μεγαλοοφειλετών που προκαλούν σημαντικές απώλειες στα δημόσια έσοδα.