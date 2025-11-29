Στη φάκα της τροχαίας δύο οδηγοί που έτρεχαν με 179 χλμ. και 216 χλμ. σε δρόμους της Αθήνας

Στη φάκα της Τροχαίας Αττικής έπεσαν δύο οδηγοί αυτοκινήτων, οι οποίοι πιάστηκαν να κινούνται υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι αμφότεροι οι κατηγορούμενοι, κινούμενοι με αυτοκίνητα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής είχαν υπερβεί το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.