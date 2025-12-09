Στέφανος Τσιτσιπάς: Δεν φαίνεται να έχει ελληνικό δίπλωμα οδήγησης

Μια νέα πληροφορία για τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμα οδήγησης που πρέπει να καταθέσει στις Αρχές ως την Παρασκευή 12/12 έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εκπομπή Live News του MEGA ο Στέφανος Τσιτσιπάς φαίνεται να μην είναι κάτοχος ελληνικού διπλώματος οδήγησης, καθώς στις αναζητήσεις των Αρχών στο σύστημα δεν φαίνεται πουθενά το όνομα του.

Πλέον, μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το τι δίπλωμα οδήγησης θα καταθέσει ως την Παρασκευή 12/12 ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς αν είναι από άλλη χώρα της Ευρώπης τότε δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα.

Να θυμίσουμε, ότι στον 28χρονο τενίστα είχε κοπεί κλήση για ταχύτητα 210 χλμ. την ώρα στην Αττική Οδό και του βεβαιώθηκε το πρόστιμο των 2.000 ευρώ που προβλέπεται, με τον πατέρα του να τονίζει ότι ήταν εκείνος που οδηγούσε το όχημα.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τις Αρχές που έχουν τονίσει ότι θα πρέπει ότι μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησης που διαθέτει για έναν ολόκληρο χρόνο. Αν ο τενίστας δεν παρουσιαστεί, θα σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για απείθεια.