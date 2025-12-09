Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Στέφανος Τσιτσιπάς: Δεν φαίνεται να έχει ελληνικό δίπλωμα οδήγησης

Πρέπει ως την Παρασκευή 12/12 να το καταθέσει στις Αρχές

Στέφανος Τσιτσιπάς: Δεν φαίνεται να έχει ελληνικό δίπλωμα οδήγησης
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Μια νέα πληροφορία για τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμα οδήγησης που πρέπει να καταθέσει στις Αρχές ως την Παρασκευή 12/12 έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εκπομπή Live News του MEGA ο Στέφανος Τσιτσιπάς φαίνεται να μην είναι κάτοχος ελληνικού διπλώματος οδήγησης, καθώς στις αναζητήσεις των Αρχών στο σύστημα δεν φαίνεται πουθενά το όνομα του.

Πλέον, μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το τι δίπλωμα οδήγησης θα καταθέσει ως την Παρασκευή 12/12 ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς αν είναι από άλλη χώρα της Ευρώπης τότε δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα.

Να θυμίσουμε, ότι στον 28χρονο τενίστα είχε κοπεί κλήση για ταχύτητα 210 χλμ. την ώρα στην Αττική Οδό και του βεβαιώθηκε το πρόστιμο των 2.000 ευρώ που προβλέπεται, με τον πατέρα του να τονίζει ότι ήταν εκείνος που οδηγούσε το όχημα.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τις Αρχές που έχουν τονίσει ότι θα πρέπει ότι μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησης που διαθέτει για έναν ολόκληρο χρόνο. Αν ο τενίστας δεν παρουσιαστεί, θα σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για απείθεια.

