Στέφανος Τσιτσιπάς: “Εγώ οδηγούσα” λέει ο πατέρας του για το περιστατικό στην Αττική οδό όπου έτρεχε με 213 χλμ. – Η στάση της Τροχαίας

Νέα τροπή πήρε το περιστατικό με το πολυτελές αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά που εντοπίστηκε να τρέχει στην Αττική οδό με πάνω από 210 χλμ.

O διάσημος Έλληνας τενίστας είπε αρχικά μέσω του δικηγόρου του ότι δεν οδηγούσε αυτός το πανάκριβο Lotus που εντοπίστηκε μέσω των καμερών της Αττικής οδού.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Weekend Live», ο Απόστολος Τσιτσιπάς, πατέρας και προπονητής του Έλληνα αθλητή παρουσιάστηκε στις 26 Νοεμβρίου στην τροχαία Αττικής με την απόδειξη ότι πληρώθηκε το πρόστιμο των 2.000 ευρώ και είπε ότι εκείνος ήταν που οδηγούσε το αυτοκίνητο του γιου του που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα και εξέφρασε την πρόθεσή του να παραδώσει το δίπλωμά του.

Σύμφωνα με τις αρχές ωστόσο, έχει περάσει το χρονικό διάστημα των 7 ημερών για δικαίωμα ένστασης. Έτσι, ο διοικητής της Τροχαίας ενημέρωσε ότι θα πρέπει να παρουσιαστεί ο ίδιος ο Στέφανος Τσιτσιπάς και να παραδώσει το δίπλωμά του για ένα έτος.

Κατά την ίδια πηγή, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, δεν έχει παραδώσει ακόμα το δίπλωμά του.