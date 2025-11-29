“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: “Εγώ οδηγούσα” λέει ο πατέρας του για το περιστατικό στην Αττική οδό όπου έτρεχε με 213 χλμ. – Η στάση της Τροχαίας

Η τροχαία τον ενημέρωσε ότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα ένστασης

Στέφανος Τσιτσιπάς: “Εγώ οδηγούσα” λέει ο πατέρας του για το περιστατικό στην Αττική οδό όπου έτρεχε με 213 χλμ. – Η στάση της Τροχαίας
(ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Νέα τροπή πήρε το περιστατικό με το πολυτελές αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά που εντοπίστηκε να τρέχει στην Αττική οδό με πάνω από 210 χλμ.

O διάσημος Έλληνας τενίστας είπε αρχικά μέσω του δικηγόρου του ότι δεν οδηγούσε αυτός το πανάκριβο Lotus που εντοπίστηκε μέσω των καμερών της Αττικής οδού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την εκπομπή «Weekend Live», ο Απόστολος Τσιτσιπάς, πατέρας και προπονητής του Έλληνα αθλητή παρουσιάστηκε στις 26 Νοεμβρίου στην τροχαία Αττικής με την απόδειξη ότι πληρώθηκε το πρόστιμο των 2.000 ευρώ και είπε ότι εκείνος ήταν που οδηγούσε το αυτοκίνητο του γιου του που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα και εξέφρασε την πρόθεσή του να παραδώσει το δίπλωμά του.

Σύμφωνα με τις αρχές ωστόσο, έχει περάσει το χρονικό διάστημα των 7 ημερών για δικαίωμα ένστασης. Έτσι, ο διοικητής της Τροχαίας ενημέρωσε ότι θα πρέπει να παρουσιαστεί ο ίδιος ο Στέφανος Τσιτσιπάς και να παραδώσει το δίπλωμά του για ένα έτος.

Κατά την ίδια πηγή, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, δεν έχει παραδώσει ακόμα το δίπλωμά του.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χιλιάδες στρατιωτικοί στο κέντρο της Αθήνας δήλωσαν την αντίθεση τους στο νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας
ΕΛΛΑΔΑ

Χιλιάδες στρατιωτικοί στο κέντρο της Αθήνας δήλωσαν την αντίθεση τους στο νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας

Συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία προς την Βουλή πραγματοποίησαν το μεσημέρι του Σαββάτου (29/11) στρατιωτικοί που δηλώνουν την αντίθεση τους στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι διαδηλωτές ξεπέρασαν τις 4.000. Φτάνοντας στη Βουλή τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους πεσόντες, με ειδική αναφορά στο περιστατικό της Αλεξανδρούπολης με τον θανάσιμο […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ