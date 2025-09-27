Στα ΤΕΠ του “Λαϊκού” πήγε ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος – Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο απεργός πείνας που συμπαραστέκεται στον Πάνο Ρούτσι, Δημήτρης Οικονομόπουλος τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ο συνταξιούχος τραπεζικός, ο οποίος βρίσκεται για έβδομη μέρα στο πλευρό του κ. Ρούτσι, ένιωσε αδιαθεσία τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) και μεταφέρθηκε στα επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» μετά από λιποθυμικό επεισόδιο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, μπροστά από τη Βουλή, και παρέλαβε τον κ. Οικονομόπουλο, σε ελεγχόμενη κατάσταση. Όπως αναφέρει το νοσοκομείο σε ανακοίνωση του, “ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε τις κατάλληλες οδηγίες, εξήλθε από το Νοσοκομείο”.

Να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για συγγενή θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά για έναν άνθρωπο, που θέλησε έμπρακτα να δείξει συμπαράσταση στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι.

Η ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό»:

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, περί ώρα 01:00 π.μ., προσήλθε στην εφημερία του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» ο απεργός πείνας Δ.Ο., έπειτα από αναφερόμενο λιποθυμικό επεισόδιο.

Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε τις κατάλληλες οδηγίες, εξήλθε από το Νοσοκομείο.